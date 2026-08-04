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Rian Alfianto
Selasa, 4 Agustus 2026 | 18.01 WIB

Pantai Wisata Rusia Diserang Drone, Moskow Tuding Ukraina Sengaja Bidik Warga Sipil

Video menunjukkan saat sebuah drone menabrak pantai Rusia, menewaskan tujuh orang. (Reuters TV/Media sosial) - Image

Video menunjukkan saat sebuah drone menabrak pantai Rusia, menewaskan tujuh orang. (Reuters TV/Media sosial)

JawaPos.com - Rusia mengkonfirmasi kalau sedikitnya tujuh orang, termasuk tiga anak-anak, tewas dan 40 lainnya terluka setelah sebuah drone menghantam kawasan pantai wisata di Gelendzhik, wilayah Krasnodar, Rusia, pada Senin (3/8).

Pemerintah Rusia menuduh serangan tersebut merupakan aksi yang disengaja oleh Ukraina untuk menyerang warga sipil.
Hingga berita ini ditulis, pemerintah Ukraina belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan tersebut. 

Kyiv selama ini menegaskan tidak secara sengaja menargetkan warga sipil dalam perang yang telah berlangsung sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.

Video yang beredar di media sosial dan telah diverifikasi Reuters memperlihatkan sebuah drone menghantam area pantai yang dipenuhi pengunjung di dekat kota resor Gelendzhik. Ledakan besar terdengar sesaat setelah benda itu menghantam lokasi.

Gubernur Wilayah Krasnodar, Veniamin Kondratyev, menyebut insiden tersebut sebagai sebuah tragedi. Ia menuding serangan dilakukan secara sengaja terhadap masyarakat sipil yang tidak memiliki kaitan dengan fasilitas militer.

"Apa yang terjadi hari ini adalah serangan yang disengaja oleh rezim Kyiv terhadap penduduk sipil, yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan infrastruktur militer," kata Veniamin Kondratyev dalam pernyataan yang diunggah melalui Telegram.

Sebelumnya, Kondratyev sempat menyebut adanya pecahan drone yang jatuh di lokasi. Istilah tersebut umumnya digunakan ketika sistem pertahanan udara Rusia berhasil mencegat drone lawan. Namun hingga kini belum dipastikan apakah drone tersebut sempat dialihkan oleh sistem pertahanan udara sebelum akhirnya menghantam kawasan pantai.

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Pemerintah daerah mengirim tim medis penanggulangan bencana ke lokasi ledakan yang berada di kawasan wisata Arkhipo-Osipovka, bagian dari resor Gelendzhik.

Kementerian Kesehatan Rusia menyatakan 21 korban, termasuk tiga anak-anak, telah dilarikan ke rumah sakit. 

Editor: Bintang Pradewo
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