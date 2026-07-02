6 Hal yang Disadari Orang Tenang saat Panik dan Kekacauan Menurut Psikologi, Kamu Juga Begitu?

JawaPos.com – Stres adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan sehari-hari, namun setiap orang meresponsnya dengan cara yang berbeda.

Psikologi menjelaskan bahwa orang yang tetap tenang di tengah kekacauan memiliki pola perhatian yang berbeda dari yang panik.

Banyak kebiasaan ini berakar dari pengalaman masa kecil yang membentuk cara seseorang menghadapi tekanan di kemudian hari.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (2/6), berikut enam hal yang biasanya disadari orang-orang tenang namun sering terlewat oleh mereka yang mudah panik.

1. Langkah selanjutnya yang paling segera

Salah satu alasan utama orang panik adalah karena mereka hanya berfokus pada gambaran besar suatu masalah.

Orang yang tenang langsung mencari solusi konkret, sementara yang panik terjebak memikirkan kerugian waktu atau biaya.

Paparan bertahap terhadap tantangan yang semakin kompleks terbukti membantu seseorang membuat keputusan yang lebih baik.

Saat tekanan datang tiba-tiba, memecah masalah menjadi langkah kecil menjadi sangat sulit bagi orang yang panik.