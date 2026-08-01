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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 22.56 WIB

Menurut Psikologi, 8 Tanda Perilaku Orang Tetap Berpikir Tajam Seiring Bertambahnya Usia

Ilustrasi: Berpikir Tajam ( Canva) - Image

Ilustrasi: Berpikir Tajam ( Canva)

JawaPos.com – Psikologi mempelajari bagaimana perilaku tertentu dapat mempertahankan kemampuan berpikir tajam meski usia terus bertambah.

Berpikir jernih di usia lanjut menjadi salah satu fokus penting dalam kajian perilaku dan psikologi kognitif.

Menurut psikologi, perilaku sehari-hari dapat menjadi indikator tajam atau tidaknya cara berpikir seiring bertambahnya usia.

Hubungan antara perilaku adaptif dan berpikir tajam di masa tua dijelaskan secara menarik dalam perspektif psikologi.

Dilansir dari geediting.com, bahwa ada sepuluh tanda perilaku orang yang tetap berpikir tajam seiring bertambah usia menurut Psikologi.

1. Pembelajar seumur hidup

Orang yang memiliki ketajaman mental hingga tua memiliki komitmen kuat untuk terus belajar sepanjang hidup mereka.

Mereka tidak pernah berhenti merasa ingin tahu tentang dunia di sekitar mereka dan selalu mencari hal-hal baru untuk dipelajari.

Otak manusia dapat diibaratkan seperti otot yang membutuhkan latihan rutin agar tetap dalam kondisi prima dan berfungsi dengan baik.

Ketika seseorang mempelajari sesuatu yang baru, otak akan membentuk koneksi neural baru dan memperkuat yang sudah ada sebelumnya.

Editor: Hanny Suwindari
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