Seni untuk Tidak Terlalu Banyak Berpikir: 7 Perubahan Ampuh untuk Kedamaian Sehari-hari Menurut Psikologi

seseorang yang tidak berpikir terlalu banyak./Magnific/odua
JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa pikiran terus bekerja tanpa henti, bahkan ketika tubuh sudah lelah? Saat hendak tidur, otak justru memutar ulang percakapan yang terjadi beberapa jam lalu.
Ketika menghadapi keputusan sederhana, Anda mempertimbangkan puluhan kemungkinan hingga akhirnya tidak mengambil keputusan sama sekali.
Kondisi ini dikenal sebagai overthinking, yaitu kebiasaan berpikir secara berlebihan terhadap masalah, masa lalu, maupun masa depan. Psikologi menjelaskan bahwa overthinking bukan sekadar banyak berpikir. Yang menjadi masalah adalah ketika proses berpikir tidak lagi menghasilkan solusi, tetapi justru memicu kecemasan, stres, dan kelelahan mental.
Kabar baiknya, ketenangan bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki orang-orang tertentu. Kedamaian batin merupakan keterampilan yang dapat dilatih melalui perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari.
Berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa mengubah cara kita merespons pikiran jauh lebih efektif daripada berusaha menghentikan pikiran itu sendiri.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (8/7), terdapat tujuh perubahan sederhana namun ampuh yang dapat membantu mengurangi overthinking dan menciptakan hidup yang lebih tenang.
1. Sadari Bahwa Tidak Semua Pikiran Adalah Fakta
Salah satu kesalahan terbesar saat overthinking adalah menganggap setiap pikiran sebagai kenyataan.
Misalnya, ketika atasan belum membalas pesan, muncul pikiran:
"Pasti saya melakukan kesalahan."
"Mungkin pekerjaan saya buruk."
"Saya akan dimarahi."
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