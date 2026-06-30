Kerap Berpikir Paling Jernih Setelah Pukul 10 Malam? Menurut Psikologi Anda Memiliki 8 Keunggulan Berbeda Ini

JawaPos.com - Tidak semua orang menemukan kejernihan pikiran di pagi hari. Bagi sebagian orang, justru setelah jarum jam melewati pukul 10 malam, dunia terasa lebih sunyi, pikiran lebih fokus, dan ide mengalir tanpa hambatan. Saat kebanyakan orang bersiap tidur, Anda justru merasa “hidup”.

Dalam psikologi, pola ini bukan sekadar kebiasaan begadang atau preferensi waktu semata. Cara otak bekerja di malam hari sering kali berkaitan dengan karakter, kecerdasan emosional, dan cara seseorang memproses dunia.

Jika Anda merasa paling jernih, paling kreatif, atau paling reflektif setelah pukul 10 malam, besar kemungkinan Anda memiliki keunggulan-keunggulan mental tertentu yang tidak dimiliki semua orang.

Dilansir dari Geediting, terdapat delapan keunggulan berbeda yang biasanya dimiliki oleh orang-orang dengan kejernihan berpikir di malam hari, menurut sudut pandang psikologi.

1. Kemampuan Fokus yang Mendalam (Deep Focus)

Setelah pukul 10 malam, gangguan eksternal berkurang drastis. Tidak ada notifikasi pekerjaan, suara lalu lintas, atau tuntutan sosial. Orang yang berpikir paling jernih di jam ini biasanya memiliki kemampuan deep focus—fokus yang mendalam dan berkelanjutan.

Psikologi kognitif menunjukkan bahwa sebagian orang bekerja lebih efektif saat stimulus eksternal minim. Otak mereka tidak membutuhkan banyak rangsangan untuk tetap aktif. Inilah sebabnya mengapa Anda bisa menyelesaikan pekerjaan kompleks, menulis, atau memikirkan solusi rumit dengan lebih tenang di malam hari.

2. Tingkat Kesadaran Diri yang Tinggi

Malam hari sering menjadi waktu refleksi. Jika Anda merasa jernih setelah pukul 10 malam, kemungkinan Anda memiliki kesadaran diri yang kuat. Anda mampu mengamati pikiran, emosi, dan pengalaman hidup tanpa terlalu reaktif.