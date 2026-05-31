7 Perilaku Ini Muncul dari Rasa Kekhawatiran Finansial, Apa Saja Itu?

JawaPos.com - Kehidupan sehari-hari di rumah sering kali dipengaruhi oleh kondisi keuangan yang membuat seseorang lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan maupun mengatur pengeluaran.

Tidak sedikit orang yang tanpa sadar membentuk kebiasaan tertentu di rumah sebagai respons terhadap tekanan ekonomi yang terus membayangi pikiran mereka.

Rasa khawatir mengenai masalah finansial dapat memunculkan berbagai rutinitas yang bertujuan menjaga kestabilan pengeluaran sekaligus memberikan rasa aman dalam menjalani hidup.

Kebiasaan-kebiasaan tersebut umumnya berkembang karena adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan ekonomi atau ketidakpastian di masa depan.

Berdasarkan laporan yang dimuat geediting.com pada Minggu (31/5), terdapat tujuh kebiasaan harian di rumah yang sering muncul sebagai dampak dari kecemasan terkait kondisi keuangan.

1. Menyimpan barang dengan alasan "siapa tahu dibutuhkan"

Kabel charger lama, kantong plastik bekas, lilin setengah terpakai, atau cangkir retak yang terus disimpan.

Kebiasaan ini muncul dari pengalaman masa lalu yang sulit mengganti barang rusak atau hilang.

Menyimpan berbagai benda menjadi cara menciptakan rasa aman dan kendali terhadap situasi darurat.