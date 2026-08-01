Jika Anda Sedang Berada di Tempat yang Baru, Lakukan 6 Perilaku Ini untuk Merasa Lebih Nyaman Menurut Psikologi

JawaPos.com - Memasuki lingkungan yang benar-benar baru bukanlah hal yang mudah bagi banyak orang. Baik itu pindah rumah, memulai pekerjaan baru, masuk ke kampus, menghadiri acara yang belum pernah dikunjungi, atau sekadar berlibur ke kota lain, rasa canggung dan tidak nyaman sering kali muncul secara alami.

Dalam psikologi, kondisi ini merupakan respons yang wajar. Otak manusia memiliki kecenderungan untuk lebih menyukai situasi yang sudah dikenal karena dianggap lebih aman dan dapat diprediksi.

Sebaliknya, lingkungan baru membuat otak bekerja lebih keras untuk mengenali wajah, aturan sosial, hingga berbagai informasi yang belum familiar. Tidak heran jika seseorang merasa gugup, lebih pendiam, atau bahkan ingin segera pulang.

Kabar baiknya, rasa tidak nyaman tersebut biasanya hanya bersifat sementara. Ada beberapa perilaku sederhana yang didukung oleh prinsip-prinsip psikologi dan dapat membantu seseorang beradaptasi lebih cepat.

Dengan menerapkannya secara konsisten, lingkungan baru akan terasa lebih akrab dan tingkat kecemasan pun berangsur menurun.

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (1/8), terdapat enam perilaku yang bisa Anda lakukan.

1. Luangkan Waktu untuk Mengamati Sebelum Bertindak

Banyak orang merasa harus segera menyesuaikan diri atau tampil percaya diri saat berada di tempat baru. Padahal, psikologi menunjukkan bahwa mengamati lingkungan terlebih dahulu merupakan strategi adaptasi yang efektif.

Perhatikan bagaimana orang-orang berinteraksi, seperti apa budaya yang berlaku, dan bagaimana suasana di sekitar. Dengan mengamati, Anda memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai norma dan kebiasaan yang berlaku sehingga risiko melakukan kesalahan dapat diminimalkan.