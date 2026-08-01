Bukan Selalu Kaya, 7 Perilaku Ini Sering Muncul Saat Seseorang Ingin Terlihat Mapan

seseorang yang ingin terlihat kaya
JawaPos.com - Di era modern yang penuh dengan tampilan visual dan pengaruh media sosial, cara seseorang membangun citra diri sering menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit orang yang berusaha menunjukkan kesan sukses atau mapan agar mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitar.
Dalam psikologi, perilaku tersebut berkaitan dengan konsep impression management atau pengelolaan kesan, serta social comparison atau kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain.
Dilansir dari Geediting, dorongan untuk terlihat kaya terkadang muncul melalui berbagai kebiasaan yang dilakukan secara tidak sadar.
Berikut tujuh perilaku yang sering dikaitkan dengan keinginan menampilkan citra finansial yang lebih tinggi menurut sudut pandang psikologi.
Salah satu perilaku yang sering terlihat adalah membeli barang bermerek atau mewah meski tidak sesuai dengan kondisi keuangan. Barang tersebut terkadang lebih dipilih karena nilai gengsi dibandingkan fungsi sebenarnya.
Dalam psikologi, hal ini dikenal sebagai conspicuous consumption, yaitu perilaku konsumsi yang bertujuan menunjukkan status sosial kepada orang lain.
Dorongan ini dapat muncul karena seseorang ingin mendapatkan pengakuan eksternal dan merasa lebih percaya diri melalui benda yang dimiliki.
Sebagian orang berusaha membangun gambaran kehidupan yang terlihat mewah melalui media sosial. Mulai dari mengunggah aktivitas di tempat mahal, menggunakan barang bermerek, hingga menunjukkan pengalaman yang tampak eksklusif.
Namun, tampilan tersebut belum tentu menggambarkan kondisi kehidupan sebenarnya. Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan self-presentation, yaitu usaha seseorang membentuk persepsi tertentu di mata orang lain.
Ada orang yang merasa tidak nyaman menceritakan kesulitan finansial yang sedang dialami. Mereka cenderung menutupi keadaan sebenarnya agar tidak dianggap gagal atau kurang berhasil.
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