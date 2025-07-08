Menurut Psikologi, Orang yang Sangat Menyebalkan Saat Diajak Bergaul Biasanya Menunjukkan 8 Perilaku Ini Tanpa Disadari

seseorang yang menyebalkan saat diajak bergaul (Freepik/DC Studio)
JawaPos.com - Dalam kehidupan sosial, kita pasti pernah bertemu dengan seseorang yang terasa begitu menyebalkan saat diajak bergaul.
Mereka mungkin tidak menyadari bahwa kehadiran mereka bisa menciptakan ketegangan, membuat suasana jadi tidak nyaman, atau bahkan secara perlahan membuat orang lain menjauh.
Yang mengejutkan, banyak dari perilaku ini sebenarnya dilakukan tanpa disadari.
Menurut psikologi, ada sejumlah pola perilaku tertentu yang jika dilakukan secara konsisten dapat membuat seseorang dianggap menyebalkan atau tidak menyenangkan dalam pergaulan.
Dilansir dari Geediting, terdapat delapan perilaku umum yang sering ditunjukkan oleh orang-orang yang terasa sangat menyebalkan saat diajak bergaul, menurut pandangan psikologi:
1. Selalu Membicarakan Diri Sendiri Tanpa Memberi Ruang untuk Orang Lain
Psikologi menyebut perilaku ini sebagai self-centered communication.
Orang seperti ini kerap mendominasi percakapan, membicarakan pencapaian, masalah, atau opini pribadinya tanpa menunjukkan ketertarikan pada cerita orang lain.
Hal ini membuat interaksi terasa tidak seimbang dan membosankan.
Dalam jangka panjang, lawan bicara akan merasa tidak dihargai atau hanya dijadikan pendengar pasif.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS