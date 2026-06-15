8 Gestur Kecil yang Membuat Anda Langsung Disukai dan Mudah Diajak Bergaul Menurut Psikologi

seseorang yang mudah disukai ./Magnific/Jomkwan
JawaPos.com - Tidak semua orang yang disukai memiliki kepribadian yang sangat ekstrovert atau kemampuan berbicara yang luar biasa.
Dalam banyak kasus, kesan positif justru dibangun melalui gestur-gestur kecil yang tampak sederhana, tetapi memiliki dampak besar pada cara orang lain memandang kita.
Psikologi sosial menunjukkan bahwa manusia secara alami tertarik pada orang yang membuat mereka merasa dihargai, nyaman, dan aman. Menariknya, perasaan tersebut sering kali tercipta melalui bahasa tubuh dan kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (13/6), terdapat delapan gestur sederhana yang dapat membuat Anda lebih mudah disukai dan nyaman diajak bergaul menurut psikologi.
1. Memberikan Senyuman Tulus
Senyuman adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang paling kuat. Ketika seseorang tersenyum dengan tulus, orang lain cenderung menangkap sinyal bahwa ia ramah, terbuka, dan tidak mengancam.
Senyuman juga memicu respons positif dalam otak lawan bicara. Bahkan, emosi positif dapat menular, sehingga orang lain akan merasa lebih nyaman berada di sekitar Anda.
Namun, senyuman yang dimaksud bukanlah senyum yang dipaksakan. Senyum yang alami, terutama ketika bertemu atau mengakhiri percakapan, sering kali meninggalkan kesan hangat yang bertahan lama.
2. Menatap Mata dengan Wajar
Kontak mata yang sehat menunjukkan bahwa Anda benar-benar hadir dalam percakapan. Orang yang menjaga kontak mata secukupnya biasanya dianggap lebih percaya diri, dapat dipercaya, dan menghargai lawan bicara.
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