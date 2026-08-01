Mudah Tangkap Pelajaran! 4 Teknik Efektif dari Henry L. Roediger Agar Ilmu Lebih Melekat

Ilustrasi belajar. (Jawa Pos)
JawaPos.com - Banyak orang merasa sudah belajar keras, namun hasilnya tetap tidak sesuai harapan.
Catatan lengkap sudah dibuat, buku sudah dibaca berulang kali, tetapi saat ujian atau ketika harus mengingat kembali, pikiran terasa kosong.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kerja keras saja tidak cukup, karena strategi belajar yang digunakan ternyata tidak tepat.
Henry L. Roediger, profesor psikologi kognitif dari Washington University, telah meneliti cara kerja memori selama lebih dari 40 tahun.
Bersama rekannya Mark McDaniel dan penulis Peter Brown, ia menerbitkan buku Make It Stick: The Science of Successful Learning yang membongkar mitos belajar keliru sekaligus menawarkan teknik efektif berdasarkan riset ilmiah.
Dalam buku tersebut, Roediger memperkenalkan empat metode utama yang terbukti mampu meningkatkan kualitas belajar.
Artikel ini akan membahas 4 teknik belajar efektif yang dapat membuat ilmu lebih melekat, baik untuk persiapan ujian, pekerjaan, maupun pengembangan diri Anda yang dirangkum dari kanal youTube Layar Kertas.
Teknik pertama adalah space repetition atau pengulangan dengan jeda.
Metode ini jauh lebih efektif dibanding sistem kebut semalam (SKS) yang hanya membuat informasi cepat masuk namun juga cepat hilang.
Dengan pengulangan berkala, otak dipaksa bekerja lebih keras untuk mengingat kembali, sehingga materi tersimpan lebih lama dalam memori jangka panjang.
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom
10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet