Mudah Tangkap Pelajaran! 4 Teknik Efektif dari Henry L. Roediger Agar Ilmu Lebih Melekat

JawaPos.com - Banyak orang merasa sudah belajar keras, namun hasilnya tetap tidak sesuai harapan.

Catatan lengkap sudah dibuat, buku sudah dibaca berulang kali, tetapi saat ujian atau ketika harus mengingat kembali, pikiran terasa kosong.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kerja keras saja tidak cukup, karena strategi belajar yang digunakan ternyata tidak tepat.

Henry L. Roediger, profesor psikologi kognitif dari Washington University, telah meneliti cara kerja memori selama lebih dari 40 tahun.

Bersama rekannya Mark McDaniel dan penulis Peter Brown, ia menerbitkan buku Make It Stick: The Science of Successful Learning yang membongkar mitos belajar keliru sekaligus menawarkan teknik efektif berdasarkan riset ilmiah.

Dalam buku tersebut, Roediger memperkenalkan empat metode utama yang terbukti mampu meningkatkan kualitas belajar.

Artikel ini akan membahas 4 teknik belajar efektif yang dapat membuat ilmu lebih melekat, baik untuk persiapan ujian, pekerjaan, maupun pengembangan diri Anda yang dirangkum dari kanal youTube Layar Kertas.

1. Space Repetition Teknik pertama adalah space repetition atau pengulangan dengan jeda.

Metode ini jauh lebih efektif dibanding sistem kebut semalam (SKS) yang hanya membuat informasi cepat masuk namun juga cepat hilang.