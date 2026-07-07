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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 7 Juli 2026 | 21.18 WIB

Intip 8 Cara Orang Belajar Melindungi Diri Setelah Bertahun-tahun Dikecewakan, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang belajar melindungi diri setelah dikecewakan (Freepik/DC Studio) - Image

seseorang yang belajar melindungi diri setelah dikecewakan (Freepik/DC Studio)

JawaPos.com - Tidak semua luka datang dari satu peristiwa besar. Sebagian justru terbentuk perlahan, dari harapan yang berkali-kali runtuh, dari janji yang tak ditepati, dari kepercayaan yang diserahkan sepenuh hati lalu diinjak tanpa penyesalan.

Bertahun-tahun dikecewakan mengubah cara seseorang memandang dunia—dan lebih dari itu, mengubah cara ia melindungi dirinya sendiri.

Perlindungan ini tidak selalu disadari. Ia tumbuh sebagai mekanisme bertahan hidup. Kadang terlihat dingin, kadang disalahpahami sebagai sikap keras, padahal di baliknya ada jiwa yang pernah terlalu percaya. 

Dilansir dari Geediting, terdapat delapan cara paling umum orang belajar melindungi diri setelah terlalu lama dikecewakan.

1. Menurunkan Ekspektasi, Bahkan pada Orang Terdekat

Salah satu pelajaran paling pahit dari kekecewaan berulang adalah: harapan yang terlalu tinggi sering kali berujung luka. Maka banyak orang mulai menurunkan ekspektasi mereka—bukan karena tidak peduli, tetapi karena lelah berharap.

Mereka tetap berbuat baik, tetap hadir, namun tanpa lagi membayangkan balasan yang setara. Di permukaan terlihat realistis, tetapi di dalamnya tersimpan keputusan sunyi: aku tidak ingin sakit karena berharap lagi.

2. Menyimpan Cerita, Tidak Lagi Terlalu Terbuka

Jika dulu segalanya dibagikan dengan mudah—rasa takut, mimpi, kelemahan—maka setelah dikecewakan, orang belajar menyaring. Tidak semua orang berhak tahu isi kepala dan hatinya.

Ini bukan soal tertutup, melainkan selektif. Mereka sadar bahwa informasi emosional adalah bentuk kepercayaan. Dan kepercayaan, setelah sering disalahgunakan, tidak lagi diberikan secara cuma-cuma.

Editor: Hanny Suwindari
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