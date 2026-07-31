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Rabbany Wanadriani
Jumat, 31 Juli 2026 | 10.43 WIB

Bisa Jadi Kelelahan, 5 Tips Efektif Bagi Siswa agar Tidak Mengantuk Saat Belajar

ilustrasi orang yang mengantuk saat belajar. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang mengantuk saat belajar. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Siswa sering mengalami rasa kantuk saat belajar, suatu kondisi yang menghambat kemajuan akademik dan dapat memburuk selama masa ujian.

Fenomena ini terjadi karena beberapa faktor, termasuk kurang tidur, manajemen waktu yang buruk, dan waktu istirahat yang tidak memadai.

Konsentrasi terlalu lama dapat menyebabkan kelelahan mental, yang menyebabkan kantuk dan penurunan fokus.

Selain itu, tekanan untuk berprestasi dalam ujian dapat semakin memperparah stres.

Saat siswa mempelajari materi belajar yang kompleks, pikiran mereka bisa kewalahan, yang menyebabkan respons alami berupa kelelahan.

Kebiasaan belajar yang tidak banyak bergerak juga dapat menyebabkan kurangnya aktivitas fisik sekaligus meningkatkan kemungkinan kantuk.

Dilansir English jagran, berikut 5 tips mudah namun efektif yang dapat diikuti siswa untuk menghindari kantuk saat belajar.

1. Minum air putih yang cukup

Minum cukup air putih adalah kiat sederhana namun efektif untuk menghindari rasa kantuk saat belajar.

Dehidrasi dapat menyebabkan sakit kepala dan mengurangi fokus. Tetap terhidrasi meningkatkan tingkat energi, fungsi kognitif, dan mendukung kejernihan mental.

Editor: Hanny Suwindari
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