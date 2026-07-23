Agar Tetap Fokus, Ini 5 Strategi Menghindari Kantuk Saat Belajar

JawaPos.com – Rasa mengantuk saat belajar menjadi salah satu tantangan yang sering dialami siswa karena dapat mengganggu konsentrasi dan menurunkan efektivitas dalam memahami materi.

Kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pola tidur yang kurang baik, pengaturan waktu yang tidak teratur, hingga minimnya waktu istirahat.

Aktivitas belajar dalam durasi panjang juga dapat membuat pikiran mengalami kelelahan sehingga kemampuan fokus ikut menurun.

Terlebih ketika menghadapi ujian, tekanan untuk mencapai hasil terbaik dapat meningkatkan stres dan membuat tubuh lebih cepat merasa lelah.

Selain itu, metode belajar yang terlalu pasif tanpa melibatkan banyak aktivitas fisik juga dapat memperbesar kemungkinan munculnya rasa kantuk.

Mengutip English Jagran, terdapat lima tips sederhana namun efektif yang dapat diterapkan siswa agar tetap terjaga dan fokus selama proses belajar.

1. Minum air putih yang cukup

Minum cukup air putih adalah kiat sederhana namun efektif untuk menghindari rasa kantuk saat belajar.

Dehidrasi dapat menyebabkan sakit kepala dan mengurangi fokus. Tetap terhidrasi meningkatkan tingkat energi, fungsi kognitif, dan mendukung kejernihan mental.