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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.53 WIB

Perempuan yang Terlihat Mandiri di Permukaan Tapu Mendambakan Hubungan Emosional Mendalam, Menunjukkan 7 Perilaku Ini

Ilustrasi perempuan mandiri. (Freepik) - Image

Ilustrasi perempuan mandiri. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam kehidupan modern, banyak perempuan yang terlihat mandiri dan kuat di luar. 

Mereka mampu mengatur hidupnya, menjalani pekerjaan dengan penuh dedikasi, dan menghadapi berbagai tantangan dengan percaya diri. 

Namun, di balik kemandirian tersebut, beberapa dari mereka sebenarnya menyimpan keinginan mendalam untuk memiliki koneksi emosional yang lebih erat dengan orang lain. 

Psikologi mengungkapkan bahwa perempuan seperti ini sering kali menunjukkan perilaku tertentu yang mencerminkan kerinduan akan kedekatan dan hubungan yang bermakna. 

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh perilaku yang biasanya mereka tunjukkan:

1. Menghindari Meminta Bantuan, tetapi Berharap Dipahami

Perempuan yang terlihat mandiri sering kali enggan meminta bantuan kepada orang lain, bahkan saat mereka benar-benar membutuhkannya. 

Hal ini bisa disebabkan oleh keinginan untuk menjaga citra kemandirian atau ketakutan terlihat lemah. 

Namun, di sisi lain, mereka berharap orang-orang terdekatnya dapat memahami kebutuhan mereka tanpa harus diminta. 

Dalam banyak kasus, ini merupakan cara halus untuk mencari perhatian dan koneksi emosional tanpa secara langsung mengungkapkan kerentanannya.

Editor: Hanny Suwindari
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