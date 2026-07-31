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Leni Setya Wati
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.39 WIB

6 Ciri Perempuan yang Selalu Tampil Rapi Meski Lelah, Apa Rahasia Tersembunyi Dalam Dirinya?

Ilustrasi orang yang selalu tampil rapi meskipun dalam keadaan lelah (freepik/senivpetro) - Image

Ilustrasi orang yang selalu tampil rapi meskipun dalam keadaan lelah (freepik/senivpetro)

JawaPos.com - Jika Anda melihat perempuan yang tampil sangat rapi bahkan saat ia bekerja lembur tengah malam, Anda tahu ia mampu mengatur penampilannya.

Jika Anda melihat seorang perempuan yang tetap tenang selama seminggu bekerja keras, Anda tahu dia memiliki sesuatu yang istimewa. Mungkin tampak seperti magic, tetapi sebenarnya tidak.

Ini sebenarnya hasil dari enam sifat halus yang dimiliki para perempuan ini yang membantu mereka tetap tenang dan stylish dalam segala situasi.

Beberapa perempuan secara alami memiliki sifat-sifat ini, sementara yang lain harus berusaha keras untuk mencapainya. Apa pun itu, semuanya dapat dicapai dengan sedikit usaha dan konsistensi.

Jika Anda pernah bertanya-tanya apa rahasia mereka, inilah penjelasannya. JawaPos.com telah melansir dari laman geediting.com, enam ciri perempuan-perempuan yang tetap tampil rapi, bahkan di hari-hari mereka yang paling melelahkan.

1. Keanggunan yang tidak memerlukan usaha

Perempuan yang selalu tampil anggun, bahkan saat mereka lelah, memiliki rasa keanggunan bawaan dalam dirinya. Mereka seperti terus-menerus mengambang di atas awan, tak tersentuh oleh kekacauan dunia.

Mereka bergerak dengan keanggunan dan ketenangan tertentu yang memikat sekaligus menenangkan. Keanggunan dan ketenangan inilah yang membedakan mereka.

Gerakan mereka terukur, ekspresi mereka penuh pertimbangan. Mereka membawa diri dengan tingkat martabat yang tidak goyah, bahkan saat kelelahan mulai terasa.

2. Memprioritaskan perawatan diri

Editor: Hanny Suwindari
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