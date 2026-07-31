Menurut Psikologi, Perempuan yang Rela Berkorban Demi Anak-anaknya Biasanya Memiliki 7 Perilaku Bawah Sadar

Ilustrasi perempuan yang rela berkorban demi anak-anaknya (freepik)
JawaPos.com - Menjadi seorang ibu sering kali berarti mengutamakan kebutuhan anak-anak di atas kebutuhan diri sendiri. Ini adalah tindakan cinta tanpa pamrih yang wajar bagi kebanyakan perempuan.
Namun, tahukah Anda bahwa ada perilaku khusus yang kerap kali ditunjukkan perempuan tanpa mereka sadari?
Psikologi mengungkapkan bahwa ada tujuh perilaku bawah sadar berbeda yang terlihat pada perempuan yang mengorbankan segalanya demi keturunannya.
Dalam artikel ini, JawaPos.com telah melansir dari laman geediting.com, tujuh perilaku perempuan yang rela berkorban demi anak-anaknya.
1. Selalu mengutamakan kebutuhan anak
Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana beberapa ibu selalu mengutamakan anak-anak mereka, apa pun yang terjadi? Sepertinya kebutuhan mereka sendiri tidak diutamakan jika menyangkut anak-anak mereka.
Nah, menurut psikologi, ini adalah perilaku bawah sadar umum yang ditunjukkan oleh perempuan yang mengorbankan segalanya demi anak-anaknya.
Seolah-olah ada checklist tak terlihat yang berjalan di latar belakang, memprioritaskan kebutuhan anak di atas segalanya.
Para perempuan ini tanpa ragu-ragu didorong oleh rasa cinta mereka kepada anak-anaknya, sering kali melakukan apa saja untuk memastikan kebahagiaan dan kesejahteraan anak-anaknya.
2. Selalu ada untuk mendengarkan
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