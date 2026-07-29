Tak Hanya Soal Wajah, Ini 8 Perilaku yang Membuat Orang Tampak Lebih Muda

JawaPos.com – Penampilan awet muda tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetik atau perawatan kulit. Menurut psikologi, cara berpikir, kebiasaan sehari-hari, serta pola interaksi sosial juga berperan dalam membentuk kesan muda pada seseorang.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa usia biologis dan usia psikologis tidak selalu berjalan beriringan. Seseorang yang memiliki pola hidup sehat, sikap positif, dan kondisi mental yang baik sering kali tampak lebih segar dibandingkan usia sebenarnya.

Dilansir dari Geediting.com, berikut delapan perilaku yang menurut psikologi dapat membuat seseorang terlihat lebih muda.

1. Memiliki Pola Pikir Positif Cara pandang yang optimistis dapat memengaruhi kesehatan mental sekaligus memancarkan energi positif.

Daripada terus berfokus pada perubahan fisik akibat bertambahnya usia, individu yang berpikiran positif cenderung menghargai pengalaman, kebijaksanaan, dan pencapaian hidup yang dimiliki.

Sikap ini membantu mereka menjalani hidup dengan lebih percaya diri dan penuh semangat.

2. Tetap Aktif Bergerak Aktivitas fisik menjadi salah satu kebiasaan yang berkontribusi terhadap penampilan yang lebih segar.

Berjalan kaki, bersepeda, menaiki tangga, atau melakukan olahraga ringan secara rutin dapat membantu menjaga kebugaran tubuh, memperbaiki postur, dan meningkatkan energi.

Kebiasaan bergerak juga mendukung kesehatan secara keseluruhan sehingga tubuh terasa lebih bugar.