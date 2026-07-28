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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 29 Juli 2026 | 04.31 WIB

Bukan Hanya Soal Penampilan, 8 Perilaku Ini Membuat Seseorang Tampak Awet Muda

perilaku buat orang tampak lebih muda dari usia sebenarnya kata Psikologi. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com - Pernah melihat seseorang yang usianya sudah tidak muda lagi, tetapi tetap terlihat segar, penuh energi, dan memiliki semangat seperti orang yang lebih muda?

Menurut psikologi, kesan awet muda tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fisik. Cara seseorang berpikir, bersikap, serta menjalani kehidupan sehari-hari juga memiliki peran besar dalam membentuk energi dan aura yang terpancar.

Perbedaan antara usia biologis dan usia psikologis sering kali terlihat dari kebiasaan seseorang. Mereka yang memiliki pola hidup sehat secara mental dan emosional cenderung tampak lebih bersemangat dibandingkan usia sebenarnya.

Dilansir dari geediting.com, terdapat beberapa perilaku yang sering ditemukan pada orang-orang yang terlihat lebih muda dari usia sebenarnya.

Berikut delapan perilaku tersebut.

1. Memiliki Pola Pikir Optimis

Cara seseorang memandang kehidupan dapat memengaruhi bagaimana dirinya terlihat dan merasa.

Orang dengan pola pikir optimis cenderung lebih mampu menikmati proses kehidupan tanpa terlalu terbebani oleh perubahan yang datang seiring bertambahnya usia.

Alih-alih hanya fokus pada tanda penuaan seperti kerutan, perubahan fisik, atau berkurangnya stamina, mereka lebih memilih melihat sisi positif seperti pengalaman, kebijaksanaan, dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan.

Sikap positif inilah yang membuat seseorang memancarkan energi yang lebih segar dan penuh semangat.

2. Tetap Aktif Bergerak

Tubuh yang aktif menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga vitalitas.

Kebiasaan terlalu banyak duduk dan jarang bergerak dapat membuat tubuh terasa cepat lelah serta kehilangan energi.

Sebaliknya, aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, menggunakan tangga, melakukan olahraga ringan, atau bergerak aktif dalam kegiatan sehari-hari dapat membantu menjaga kebugaran.

Selain menjaga kesehatan tubuh, aktivitas fisik juga membantu memperbaiki postur, meningkatkan energi, dan membuat seseorang terlihat lebih bugar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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