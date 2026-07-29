Bukan Cuma Skincare! 6 Kebiasaan Sederhana Ini Jadi Kunci Utama Orang Tampak Awet Muda

JawaPos.com - Memiliki penampilan yang segar dan tampak lebih muda dari usia sebenarnya tentu menjadi idaman banyak orang.

Ketika berbicara soal mencegah penuaan dini, sebagian besar orang biasanya langsung berfokus pada rangkaian produk skincare mahal atau perawatan medis di klinik kecantikan.

Padahal, rahasia utama dari wajah yang tetap kencang dan aura yang fit sebenarnya berakar pada pola hidup serta kebiasaan mental harian yang seringkali luput dari perhatian.

Produk perawatan luar memang memberikan kontribusi, tetapi kesehatan kulit dan vitalitas tubuh sangat dipengaruhi oleh mindset dan aktivitas harian.

Melansir dari laman Yourtango pada Rabu (29/07), menyebutkan enam kebiasaan sederhana yang menjadi kunci utama orang tampak awet muda

Individu yang tampak jauh lebih awet muda dari usianya memiliki sejumlah kebiasaan intuitif yang mereka lakukan secara konsisten.

Kebiasaan sederhana yang menjaga pancaran energi muda mereka tetap bertahan hingga usia lanjut.