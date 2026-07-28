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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 28 Juli 2026 | 18.25 WIB

Menurut Psikologi, Orang yang Berusaha Keras untuk Tampil Awet Muda Biasanya Menunjukkan 8 Kebiasaan

Ilustrasi orang yang awet muda. (Freepik) - Image

Ilustrasi orang yang awet muda. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam budaya modern yang sangat mengagungkan penampilan fisik dan vitalitas, keinginan untuk tetap terlihat muda telah menjadi dorongan psikologis yang kuat bagi banyak orang. 

Mereka yang berusaha keras tampil awet muda sering kali menunjukkan pola perilaku tertentu yang khas—dan menariknya, sebagian besar dari perilaku tersebut dilakukan secara tidak sadar.

Dilansir dari Geediting, menurut berbagai penelitian psikologi, ada delapan kebiasaan umum yang sering muncul pada orang-orang yang memiliki hasrat kuat untuk mempertahankan penampilan muda mereka.

1. Selalu Menghindari Topik yang Berkaitan dengan Usia

Orang yang terobsesi pada penampilan muda cenderung menghindari pembicaraan soal usia, baik usia mereka sendiri maupun orang lain. 

Ini bukan hanya untuk menghindari pengakuan bahwa mereka menua, tetapi juga karena mereka merasa tidak nyaman mengasosiasikan diri dengan proses penuaan. 

Menurut psikologi, ini dikenal sebagai bentuk "penghindaran identitas usia"—di mana seseorang menolak untuk menginternalisasi status usia mereka demi mempertahankan konsep diri yang lebih muda.

2. Cenderung Berteman dengan Orang yang Lebih Muda

Lingkaran pertemanan yang lebih muda sering menjadi pilihan tidak sadar bagi mereka yang ingin tetap awet muda

Berinteraksi dengan orang-orang yang lebih muda membuat mereka merasa energik, relevan, dan lebih terhubung dengan tren baru. 

Editor: Hanny Suwindari
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