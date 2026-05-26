Bangun Tanpa Menekan Tombol Tunda Alarm? Biasanya Memiliki 8 Ciri Langka Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, bunyi alarm di pagi hari adalah musuh terbesar. Tangan refleks mencari tombol “tunda” atau snooze, lalu kembali menarik selimut beberapa menit lagi. Kebiasaan ini terasa sepele, tetapi ternyata psikologi melihatnya sebagai sesuatu yang cukup menarik.

Ada orang-orang yang mampu bangun tepat saat alarm berbunyi tanpa menunda lagi. Mereka tidak bernegosiasi dengan waktu, tidak memberi ruang untuk “lima menit tambahan”, dan langsung memulai hari. Menurut berbagai penelitian psikologi perilaku dan kebiasaan, pola ini sering kali berkaitan dengan karakter tertentu yang relatif jarang dimiliki banyak orang.

Tentu saja, ini bukan berarti orang yang suka menekan tombol snooze adalah pribadi yang buruk. Faktor kesehatan, kualitas tidur, pekerjaan malam, stres, hingga kondisi mental juga sangat memengaruhi kebiasaan bangun pagi seseorang. Namun secara umum, mereka yang bisa bangun tanpa menunda alarm sering menunjukkan pola mental yang lebih disiplin, sadar diri, dan terstruktur.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (24/5), terdapat delapan ciri langka yang sering dimiliki orang yang bangun tanpa menekan tombol tunda alarm menurut sudut pandang psikologi.

1. Mereka Memiliki Disiplin Diri yang Tinggi

Salah satu ciri paling jelas adalah kemampuan mengendalikan diri. Dalam psikologi, disiplin diri berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk tetap melakukan hal yang perlu dilakukan meski tidak selalu terasa nyaman.

Bangun pagi sebenarnya adalah bentuk kecil dari pertarungan antara kenyamanan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tempat tidur terasa hangat dan nyaman, sementara bangun mengharuskan tubuh bergerak dan mulai bekerja.

Orang yang langsung bangun saat alarm berbunyi cenderung mampu memprioritaskan tujuan dibanding kenyamanan sesaat. Mereka tidak membiarkan impuls sesaat mengambil alih keputusan.

Menariknya, disiplin seperti ini sering terbawa ke area lain dalam hidup. Mereka biasanya lebih konsisten dalam menjaga jadwal, mengatur keuangan, berolahraga, atau menyelesaikan tanggung jawab tepat waktu.