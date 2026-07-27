6 Ciri Perilaku Orang yang Sering Tertidur di Depan TV Menurut Psikologi, Apa Saja?

ilustrasi orang tertidur saat menonton TV. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Pernahkah Anda melihat seseorang yang mudah tertidur ketika sedang menonton televisi? Kebiasaan tersebut ternyata menarik perhatian dalam sudut pandang psikologi karena dapat berkaitan dengan berbagai pola perilaku dan kebiasaan sehari-hari.
Bagi sebagian orang, tertidur saat TV masih menyala bukan hanya karena merasa lelah, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh kondisi tubuh, tingkat relaksasi, hingga kebiasaan otak dalam merespons suasana yang monoton.
Psikologi menjelaskan bahwa seseorang yang sering tertidur saat menonton televisi mungkin memiliki karakter atau pola tertentu, seperti cara mereka mengelola energi, menghadapi rutinitas, maupun mencari waktu untuk beristirahat.
Meski demikian, kebiasaan ini tidak selalu menunjukkan kondisi tertentu karena setiap orang memiliki alasan yang berbeda. Faktor seperti kurang tidur, aktivitas padat, atau lingkungan yang nyaman juga dapat memengaruhi seseorang mudah terlelap.
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Dilansir dari GE Editing, berikut enam perilaku yang sering dikaitkan dengan orang yang memiliki kebiasaan tertidur saat menonton TV menurut perspektif psikologi.
1. Mereka suka begadang
Menurut psikologi, orang yang sering tertidur saat menonton TV biasanya suka begadang.
Mereka lebih suka begadang dan akibatnya, jadwal tidur mereka memanjang hingga malam hari.
Perilaku ini tidak selalu negatif. Namun, perlu diperhatikan bagaimana menonton TV larut malam dapat memengaruhi kualitas tidur dan kesehatan secara keseluruhan.
2. Mereka melawan insomnia
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