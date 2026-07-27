Bukan Sekadar Menghindar, Ini 7 Alasan Psikologis Seseorang Memilih Fitur Mute

JawaPos.com – Di era digital, media sosial menjadi salah satu cara utama seseorang berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Namun, tidak semua pengguna ingin selalu terhubung dengan setiap informasi atau pesan yang muncul di ruang digital mereka.

Dalam psikologi, tindakan membisukan (mute) kontak di media sosial dapat dilihat sebagai salah satu cara seseorang mengatur batasan pribadi dan mengelola kondisi emosional. Berbeda dengan memblokir atau menghapus pertemanan, fitur membisukan memungkinkan seseorang menjaga jarak tanpa harus memicu konflik secara terbuka.

Kebiasaan membisukan akun atau kontak tertentu juga dapat menunjukkan bagaimana seseorang mengelola energi mentalnya. Bagi sebagian orang, hal ini dilakukan untuk mengurangi gangguan, menghindari tekanan sosial, atau menciptakan ruang yang lebih nyaman bagi diri sendiri.

Selain itu, perilaku tersebut dapat berkaitan dengan kebutuhan untuk menjaga kesehatan psikologis, terutama ketika seseorang merasa lelah dengan banyaknya informasi, interaksi, atau tuntutan dari lingkungan digital.

Dilansir dari GE Editing, berikut tujuh perilaku yang sering dikaitkan dengan orang yang suka membisukan kontak di media sosial menurut perspektif psikologi.

1. Mereka menghargai waktu mereka

Orang yang sering mem-mute kontak di media sosial memiliki kesadaran tinggi tentang nilai waktu mereka.

Mereka memahami bahwa setiap menit yang dihabiskan untuk scrolling tanpa tujuan adalah waktu yang terbuang sia-sia.

Kelompok ini tidak anti-sosial, melainkan telah belajar memprioritaskan waktu secara efektif.