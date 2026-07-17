8 Langkah Sederhana Membangun Koneksi yang Lebih Autentik dengan Orang Lain

tips membangun relasi tanpa basa-basi menurut Psikologi./Freepik.
JawaPos.com – Membangun hubungan yang baik dengan orang lain tidak selalu harus diawali dengan percakapan panjang atau obrolan yang penuh basa-basi.
Dalam psikologi, kualitas sebuah relasi lebih banyak dipengaruhi oleh rasa saling memahami, kehadiran secara emosional, serta kemampuan membangun komunikasi yang jujur dan bermakna.
Hubungan yang kuat biasanya tumbuh dari interaksi sederhana yang dilakukan dengan tulus, bukan hanya dari seberapa sering seseorang berbicara atau bertemu.
Dilansir dari geediting.com, berikut delapan tips membangun relasi yang lebih autentik dan bermakna menurut perspektif psikologi.
1. Mendengarkan dengan penuh perhatian
Mendengarkan secara intens merupakan keterampilan fundamental untuk membangun hubungan yang bermakna.
Hal ini bukan sekadar menangkap kata-kata yang diucapkan, melainkan benar-benar memahami makna di balik perkataan tersebut.
Ketika seseorang merasa didengarkan dengan sungguh-sungguh, mereka akan merasakan nilai dan penghargaan yang tulus.
Praktik mendengarkan yang fokus dapat menghemat waktu karena kamu tidak perlu terjebak dalam percakapan yang dangkal.
Teknik ini mengirimkan pesan kuat bahwa kamu menghargai pendapat dan perasaan lawan bicara.
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