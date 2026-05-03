Jika Anda Benar-Benar Ingin Bangun dengan Suasana Hati yang Ceria, Mulailah 7 Kebiasaan Malam Hari Ini Menurut Psikologi

seseorang yang bangun dengan suasana ceria (Magnific/yanalya)





JawaPos.com - Banyak orang berpikir bahwa kunci pagi yang menyenangkan dimulai saat alarm berbunyi. Padahal, menurut psikologi, suasana hati di pagi hari justru sangat ditentukan oleh apa yang Anda lakukan malam sebelumnya. Cara Anda menutup hari memiliki dampak besar pada kualitas tidur, kondisi emosional, hingga cara otak Anda “memulai ulang” keesokan harinya.



Jika Anda sering bangun dengan perasaan lelah, cemas, atau tidak bersemangat, mungkin sudah waktunya memperbaiki rutinitas malam Anda.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh kebiasaan malam yang terbukti secara psikologis dapat membantu Anda bangun dengan suasana hati yang lebih ceria.



1. Menutup Hari dengan Refleksi Positif



Sebelum tidur, luangkan waktu beberapa menit untuk mengingat hal-hal baik yang terjadi hari itu. Ini bisa sesederhana menyelesaikan tugas, berbicara dengan teman, atau bahkan menikmati secangkir kopi.



Secara psikologis, kebiasaan ini melatih otak untuk fokus pada hal positif. Otak manusia memiliki kecenderungan alami untuk lebih mengingat hal negatif (negativity bias), sehingga refleksi ini membantu menyeimbangkan persepsi Anda.



Hasilnya? Anda tidur dengan pikiran yang lebih ringan dan bangun dengan perspektif yang lebih optimis.



2. Menjauh dari Layar Minimal 1 Jam Sebelum Tidur



Paparan layar dari ponsel atau laptop sebelum tidur dapat mengganggu produksi melatonin—hormon yang mengatur tidur.



Namun bukan hanya soal fisik. Secara psikologis, konsumsi informasi berlebihan (media sosial, berita, dll.) dapat membuat pikiran tetap aktif, bahkan cemas.



Mengurangi penggunaan layar membantu otak “melambat” secara alami. Ketika pikiran lebih tenang saat tidur, Anda lebih mungkin bangun dengan perasaan segar dan stabil secara emosional.



3. Menyiapkan Hal Kecil untuk Esok Hari



Menyiapkan pakaian, membuat daftar tugas sederhana, atau merencanakan sarapan mungkin terlihat sepele. Namun dalam psikologi, ini disebut sebagai reducing cognitive load.



Dengan mengurangi keputusan kecil di pagi hari, Anda menghindari stres sejak bangun tidur. Pagi Anda terasa lebih ringan karena tidak dimulai dengan kebingungan atau tekanan.



Ini menciptakan efek domino: pagi yang tenang → suasana hati yang lebih baik → hari yang lebih produktif.



4. Membatasi Overthinking dengan “Waktu Khawatir”



Jika Anda sering overthinking sebelum tidur, cobalah teknik “waktu khawatir”. Tetapkan 10–15 menit di malam hari untuk menuliskan semua hal yang mengganggu pikiran Anda.



Dengan “menjadwalkan” kekhawatiran, otak Anda belajar bahwa tidak semua pikiran perlu diproses saat hendak tidur.



Secara psikologis, ini membantu mengurangi kecemasan laten yang sering terbawa hingga pagi hari. Hasilnya, Anda bangun tanpa beban mental yang berat.



5. Melakukan Rutinitas Relaksasi yang Konsisten



Rutinitas sederhana seperti membaca buku, mandi air hangat, atau mendengarkan musik tenang memberi sinyal pada otak bahwa waktu istirahat sudah dekat.



Psikologi menyebut ini sebagai conditioning. Ketika dilakukan secara konsisten, otak akan mengasosiasikan aktivitas tersebut dengan rasa aman dan nyaman.



Semakin rileks Anda sebelum tidur, semakin berkualitas tidur Anda—dan ini langsung memengaruhi suasana hati saat bangun.



6. Menghindari Percakapan atau Konten Negatif



Diskusi konflik, berita buruk, atau konten emosional berat sebelum tidur dapat meninggalkan “jejak emosional” di pikiran Anda.



Otak tidak benar-benar “mematikan” emosi saat tidur. Justru, emosi tersebut bisa terbawa ke alam bawah sadar dan memengaruhi mimpi serta suasana hati saat bangun.



Menutup hari dengan suasana yang netral atau positif membantu menjaga kestabilan emosi hingga pagi.



7. Menetapkan Niat untuk Hari Esok



Sebelum tidur, coba tanyakan pada diri sendiri: “Apa satu hal yang ingin saya rasakan atau capai besok?”



Ini bukan sekadar perencanaan, tetapi juga mental priming. Anda memberi arah pada pikiran bawah sadar.



Ketika bangun, otak Anda sudah memiliki “tujuan emosional” yang jelas, seperti ingin merasa tenang, produktif, atau bahagia. Ini membuat pagi terasa lebih terarah dan bermakna.



Bangun dengan suasana hati yang ceria bukanlah kebetulan—itu adalah hasil dari kebiasaan yang Anda bangun secara konsisten, terutama di malam hari.



Dengan menerapkan tujuh kebiasaan ini:



Anda menenangkan pikiran sebelum tidur

Mengurangi stres yang tidak perlu

Meningkatkan kualitas tidur

Dan mempersiapkan mental untuk hari berikutnya



Perubahan kecil di malam hari bisa membawa perbedaan besar di pagi hari.



