3 Cara Meditasi atau Yoga Dapat Meningkatkan Suasana Hati dan Memperpanjang Umur

seseorang yang meningkatkan suasana hati./Magnific/The Yuri Arcurs Collection
JawaPos.com - Meditasi dan yoga telah menjadi bagian dari gaya hidup sehat yang semakin populer di berbagai belahan dunia. Dahulu kedua praktik ini identik dengan tradisi spiritual, namun kini telah banyak diteliti oleh para ilmuwan karena manfaatnya bagi kesehatan fisik maupun mental.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa melakukan meditasi atau yoga secara rutin dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan kualitas hidup, hingga menurunkan risiko berbagai penyakit kronis.
Di tengah kehidupan modern yang penuh tekanan, banyak orang mengalami kelelahan mental, gangguan tidur, kecemasan, bahkan depresi ringan akibat beban pekerjaan dan tuntutan sehari-hari.
Kondisi ini tidak hanya memengaruhi suasana hati, tetapi juga berdampak pada kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk menemukan cara sederhana namun efektif untuk menjaga keseimbangan pikiran dan tubuh.
Meditasi dan yoga menawarkan solusi alami yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memerlukan peralatan mahal. Hanya dengan meluangkan waktu sekitar 10–30 menit setiap hari, seseorang sudah dapat merasakan perubahan positif pada kesehatan mental maupun fisiknya.
Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (14/7), terdapat tiga cara utama meditasi atau yoga dapat meningkatkan suasana hati sekaligus membantu memperpanjang usia.
1. Mengurangi Stres dan Menurunkan Hormon Kortisol
Stres kronis merupakan salah satu penyebab utama berbagai penyakit serius, seperti hipertensi, diabetes, gangguan jantung, hingga penurunan sistem kekebalan tubuh. Saat seseorang mengalami stres, tubuh akan memproduksi hormon kortisol dalam jumlah tinggi.
Jika kadar kortisol terus meningkat dalam waktu lama, tubuh akan mengalami berbagai dampak negatif, antara lain:
Tekanan darah meningkat.
Kualitas tidur menurun.
Berat badan bertambah.
Sistem imun melemah.
Risiko penyakit jantung meningkat.
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