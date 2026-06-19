Bisa Membaca Suasana Hati Seseorang Hanya dari Nada Pesan Teksnya? Psikologi Mengatakan Anda Memiliki 8 Kualitas Langka Ini

seseorang yang pandai membaca suasana hati dari pesan teks./Freepik/benzoix
JawaPos.com - Dalam dunia digital saat ini, sebagian besar komunikasi terjadi lewat pesan teks—singkat, ringkas, dan sering kali tanpa ekspresi wajah atau nada suara.
Banyak orang kesulitan membaca maksud sebenarnya dari sebuah pesan, apalagi menebak emosi di baliknya.
Namun jika Anda termasuk orang yang bisa “merasakan” suasana hati seseorang hanya dari cara mereka mengetik, ritme kalimatnya, atau pilihan katanya, psikologi menyebut Anda memiliki seperangkat kualitas emosional yang langka.
Sensitivitas seperti ini bukan sekadar intuisi; itu adalah hasil perpaduan empati tinggi, kecerdasan emosional, dan kepekaan yang tidak dimiliki banyak orang.
Dilansir dari Geediting, terdapat delapan kualitas unik yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang dapat membaca emosi lewat pesan teks.
1. Empati Tinggi yang Tidak Semua Orang Miliki
Individu yang peka terhadap perubahan nada pesan umumnya memiliki empati alami. Mereka mampu membayangkan kondisi emosional orang lain meski tanpa petunjuk visual.
Kata-kata pendek seperti “OK” atau jeda lama antara balasan bisa langsung terbaca sebagai tanda ada sesuatu yang tidak beres.
2. Kecerdasan Emosional (EQ) di Atas Rata-Rata
EQ bukan hanya soal memahami emosi diri sendiri, melainkan juga menangkap nuansa kecil dalam emosi orang lain. Anda mungkin bisa membedakan apakah seseorang sedang sibuk, tersinggung, sedih, atau hanya lelah—hanya dari pilihan kata atau struktur kalimatnya.
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