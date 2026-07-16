Tanpa Disengaja, 5 Perilaku Ini Bisa Membuat Anda Sulit Dekat dengan Orang Lain

ilustrasi orang yang sulit bergaul. (freepik)
JawaPos.com - Banyak orang menganggap dirinya mudah beradaptasi, ramah, dan menyenangkan dalam berinteraksi dengan orang lain. Namun, terkadang ada beberapa sikap tertentu yang justru dapat membuat hubungan sosial menjadi lebih sulit tanpa disadari.
Kesulitan dalam bergaul tidak selalu ditunjukkan melalui perilaku kasar atau mudah marah. Dalam banyak kasus, hambatan justru muncul dari kebiasaan kecil, cara berpikir, atau respons tertentu yang secara tidak sengaja membuat orang lain merasa kurang nyaman.
Mengenali pola perilaku diri sendiri dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki cara berkomunikasi dan membangun hubungan yang lebih baik dengan lingkungan sekitar.
Dilansir dari Geediting, terdapat beberapa tanda yang menunjukkan seseorang mungkin termasuk tipe pribadi yang sulit bergaul meski tidak menyadarinya. Berikut lima di antaranya.
1. Anda harus selalu benar
Kita semua senang merasa benar sebab memberi rasa kendali dan validasi.
Namun, ketika kebutuhan untuk merasa benar lebih besar daripada keinginan untuk memahami, hubungan mulai terasa hambar.
Anda mungkin menyela orang lain untuk mengoreksi, membantah detail kecil, atau mengalihkan pembicaraan secara halus untuk membuktikan kecerdasan Anda.
Di permukaan, itu tampak seperti kepercayaan diri. Di baliknya, ada rasa tidak aman yang tersamar sebagai kepastian.
2. Anda melihat umpan balik sebagai kritik
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