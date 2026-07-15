9 Kebiasaan Sederhana Orang yang Diam-Diam Menyelesaikan Lebih Banyak Pekerjaan daripada Orang Lain Menurut Psikologi

seseorang yang menyelesaikan lebih banyak pekerjaan./Magnific/wirestock
JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa produktivitas adalah soal bekerja lebih lama, tidur lebih sedikit, atau selalu terlihat sibuk.
Padahal menurut berbagai penelitian psikologi, orang-orang yang benar-benar produktif justru sering kali tidak tampak tergesa-gesa. Mereka bekerja dengan tenang, fokus, dan mampu menyelesaikan lebih banyak tugas dibandingkan kebanyakan orang.
Menariknya, mereka bukan selalu orang yang paling cerdas atau paling berbakat. Perbedaan utamanya terletak pada kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari.
Psikologi menjelaskan bahwa perilaku sederhana yang dilakukan berulang kali akan membentuk pola kerja yang lebih efektif, mengurangi kelelahan mental, dan meningkatkan kemampuan mengambil keputusan.
Dilansir dari Hack Spirit pada Sabtu (11/7), terdapat sembilan kebiasaan sederhana yang sering dimiliki oleh orang-orang yang diam-diam mampu menyelesaikan lebih banyak pekerjaan daripada orang lain.
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1. Mereka Memulai Pekerjaan Tanpa Menunggu Motivasi Datang
Banyak orang berpikir bahwa mereka harus merasa bersemangat terlebih dahulu sebelum mulai bekerja. Akibatnya, pekerjaan sering tertunda karena motivasi tidak kunjung muncul.
Sebaliknya, orang yang produktif memahami bahwa motivasi sering kali muncul setelah seseorang mulai bertindak, bukan sebelumnya.
Dalam psikologi perilaku, tindakan kecil mampu mengurangi hambatan mental yang dikenal sebagai activation energy. Ketika seseorang mulai mengerjakan tugas selama beberapa menit, otak akan lebih mudah mempertahankan fokus hingga pekerjaan selesai.
Karena itu mereka tidak menunggu suasana hati yang tepat. Mereka cukup membuka dokumen, membaca beberapa halaman, atau mengerjakan bagian paling mudah sebagai langkah awal.
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