Sering Dimintai Saran, 12 Tanggal Lahir Ini Disebut Memiliki Kemampuan Membimbing Orang Lain

JawaPos.com - Dalam kepercayaan numerologi, tanggal lahir diyakini dapat menggambarkan berbagai karakter dan kecenderungan kepribadian seseorang.

Beberapa tanggal lahir disebut memiliki keterkaitan dengan sifat penuh perhatian, bijaksana, serta kemampuan memahami perasaan orang lain.

Mereka dianggap mampu memberikan masukan yang menenangkan sehingga sering menjadi tempat orang-orang terdekat berbagi cerita dan meminta saran.

Mengutip English Jagran, berikut 12 tanggal lahir yang dipercaya memiliki bakat menjadi penasihat terbaik dan kerap dijadikan tempat curhat oleh orang di sekitarnya.

1. Tanggal 11 dan 29

Mereka sering kali memberikan nasihat spiritual kepada orang lain.

Individu-individu ini menginspirasi orang sekitar dengan menawarkan perspektif yang melampaui akal sehat.

Sudut pandang tersebut membuat mereka menjadi penasihat yang hebat.

2. Tanggal 4 dan 22