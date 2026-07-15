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Rabbany Wanadriani
Kamis, 16 Juli 2026 | 05.19 WIB

9 Perilaku Positif yang Bisa Membuat Orang Nyaman Berada di Dekat Anda

ilustrasi kumpulan teman yang sedang mengobrol. (Freepik) - Image

ilustrasi kumpulan teman yang sedang mengobrol. (Freepik)

JawaPos.com - Menjadi pribadi yang disukai banyak orang bukan berarti harus selalu tampil sempurna atau berusaha memenuhi ekspektasi semua orang.

Dalam psikologi, beberapa perilaku kecil justru dapat memberikan kesan positif dan membuat orang lain merasa nyaman saat berinteraksi dengan Anda.

Kebiasaan tersebut bukan tentang mengubah kepribadian asli, melainkan menunjukkan sisi terbaik diri dengan cara yang tulus dan alami.

Mengutip Baeline, berikut sembilan kebiasaan unik yang dapat membantu meningkatkan daya tarik sosial seseorang.

1. Tersenyumlah dengan matamu

Kedengarannya sederhana, tetapi senyuman yang tulus dapat membuat Anda disukai.

Psikologi menunjukkan bahwa senyum yang tulus dan hangat melibatkan lebih dari sekadar mulut, namun juga mata.

2. Lebih banyak mendengar, lebih sedikit bicara

Psikologi menunjukkan bahwa menjadi pendengar yang baik membuat Anda lebih disukai.

Hal ini terjadi karena Anda benar-benar tertarik dengan apa yang dikatakan orang lain, bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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