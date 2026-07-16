Bukan Soal Harta, Ini 6 Sikap yang Membuat Seseorang Terlihat Berkelas

JawaPos.com - Kesan elegan dan berkelas tidak selalu ditentukan oleh jumlah kekayaan yang dimiliki seseorang. Cara seseorang bersikap, berbicara, serta membawa diri dalam berbagai situasi justru sering menjadi faktor yang membentuk pandangan orang lain.

Menampilkan citra yang anggun merupakan sebuah keterampilan yang dapat dibangun melalui kebiasaan sehari-hari. Seseorang tidak harus berasal dari keluarga kaya untuk terlihat memiliki gaya hidup yang berkelas, tetapi perlu memperhatikan perilaku yang dapat memengaruhi kesan di hadapan orang lain.

Sikap seperti mudah meluapkan emosi di tempat umum, berlebihan dalam menunjukkan kemewahan, atau kurang menghargai situasi sekitar dapat membuat citra seseorang terlihat kurang elegan.

Dilansir dari Geediting, terdapat beberapa perilaku yang sebaiknya dihindari jika ingin membangun kesan sebagai pribadi yang berkelas dan memiliki aura elegan. Berikut enam di antaranya.

1. Tampilan mencolok

Pamer kekayaan yang mencolok justru menandakan orang kaya baru.

Orang kaya lama tidak membutuhkan itu. Mereka tidak mendambakan validasi dari sumber eksternal karena mereka yakin akan nilai sendiri.

Ini tentang keanggunan yang bersahaja, tentang membawa diri dengan percaya diri yang tenang tanpa perlu menyombongkan diri atau pamer.

2. Ketidaksabaran