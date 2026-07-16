Jika Pasangan Menunjukkan 15 Perilaku Ini, Selamat! Psikologi Mengatakan Dia Benar-Benar Menyukaimu

Ilustrasi pasangan yang saling mencintai. (freepik)

JawaPos.com - Perasaan sayang tidak selalu diungkapkan melalui kata-kata romantis.

Dalam banyak hubungan, ketulusan justru lebih sering terlihat dari kebiasaan kecil, perhatian sederhana, dan sikap yang dilakukan secara konsisten setiap hari.

Bahkan sejumlah kajian psikologi hubungan menunjukkan bahwa, seseorang yang benar-benar menyukai pasangannya cenderung memperlihatkan pola perilaku tertentu yang mencerminkan kepedulian, rasa hormat, dan komitmen emosional.

Hubungan yang sehat tidak dibangun hanya dengan ungkapan cinta, tetapi juga melalui tindakan nyata yang membuat kedua belah pihak merasa dihargai dan aman.

Ketika seseorang memiliki perasaan yang tulus, ia biasanya akan berusaha menjaga komunikasi, memberikan dukungan, dan hadir dalam berbagai situasi, baik saat keadaan menyenangkan maupun ketika pasangannya sedang menghadapi kesulitan.

Namun, penting untuk dipahami bahwa setiap orang memiliki cara berbeda dalam mengekspresikan kasih sayang.

Tidak semua pasangan akan menunjukkan seluruh tanda berikut. Karena itu, perilaku-perilaku ini sebaiknya dilihat sebagai pola yang muncul secara konsisten, bukan sebagai patokan mutlak untuk menilai kualitas sebuah hubungan.

Dirangkum dari laman Your Tango, berikut 15 perilaku yang menurut berbagai kajian psikologi hubungan sering ditunjukkan oleh seseorang yang benar-benar menyukai pasangannya.

1. Selalu Berusaha Mendengarkan dengan Penuh Perhatian

Ia tidak sekadar mendengar, tetapi benar-benar memperhatikan apa yang Anda ceritakan. Bahkan hal-hal kecil yang pernah Anda sampaikan sering masih ia ingat.

2. Meluangkan Waktu Meski Sedang Sibuk

Kesibukan bukan alasan untuk menghilang. Ia tetap berusaha menyediakan waktu untuk bertemu, menelepon, atau sekadar mengirim kabar.

3. Menghargai Pendapat Anda