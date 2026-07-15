8 Masalah yang Sering Tak Disadari Saat Melakukan 'Percakapan' dengan AI Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam beberapa tahun terakhir, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Banyak orang menggunakannya untuk mencari informasi, menyelesaikan pekerjaan, belajar, hingga sekadar mengobrol saat merasa bosan.

Kemampuan AI merespons dengan bahasa yang alami membuat pengalaman berbicara dengannya terasa semakin mirip dengan percakapan bersama manusia.

Namun, dari sudut pandang psikologi, ada sejumlah fenomena menarik yang muncul ketika manusia mulai berinteraksi secara intens dengan AI.

Sebagian besar terjadi tanpa disadari. Bukan karena AI "jahat", melainkan karena otak manusia memang dirancang untuk mencari pola, membangun hubungan, dan memberi makna pada setiap interaksi sosial.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (14/7), terdapat delapan masalah yang sering tidak disadari saat melakukan percakapan dengan AI menurut kajian psikologi.

1. Menganggap AI Memiliki Perasaan (Anthropomorphism)

Salah satu kecenderungan paling umum adalah anthropomorphism, yaitu memberikan sifat-sifat manusia kepada sesuatu yang sebenarnya bukan manusia.

Karena AI mampu menggunakan kata-kata yang hangat, sopan, bahkan menunjukkan empati dalam jawabannya, banyak orang mulai merasa bahwa AI benar-benar memahami emosi mereka.