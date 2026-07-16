8 Alasan Mengapa Hubungan Antar Manusia Jauh Lebih Penting di Era Serba AI Menurut Psikologi

seseorang yang senang berhubungan langsung dengan orang lain. (Magnific)

JawaPos.com - Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Kini AI mampu menulis artikel, membuat gambar, menerjemahkan bahasa, menganalisis data, bahkan membantu proses pengambilan keputusan. Berbagai pekerjaan menjadi lebih cepat, efisien, dan praktis.



Namun, di balik kemajuan tersebut muncul sebuah pertanyaan penting: apakah hubungan antar manusia akan menjadi kurang penting ketika AI semakin canggih?



Menurut berbagai kajian psikologi, jawabannya justru sebaliknya. Semakin canggih teknologi, semakin besar kebutuhan manusia akan hubungan sosial yang nyata. AI memang dapat membantu pekerjaan, tetapi belum mampu menggantikan kebutuhan emosional, rasa memiliki, kasih sayang, dan kedekatan yang menjadi fondasi kesehatan mental manusia.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (16/7), terdapat delapan alasan mengapa hubungan antar manusia justru menjadi semakin penting di era serba AI.



1. Manusia Memiliki Kebutuhan Dasar untuk Terhubung dengan Orang Lain



Dalam psikologi, kebutuhan untuk menjalin hubungan sosial merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Teori Need to Belong yang dikembangkan oleh Roy Baumeister dan Mark Leary menjelaskan bahwa setiap individu memiliki dorongan alami untuk diterima dan menjadi bagian dari kelompok.



Hubungan yang sehat memberikan rasa aman, nyaman, dan identitas diri. Sebaliknya, kesepian yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko stres, kecemasan, hingga depresi.



AI dapat menjadi teman berbicara, tetapi tidak benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sosial seseorang. AI tidak memiliki pengalaman hidup, keluarga, ataupun ikatan emosional yang nyata.



Karena itulah, interaksi dengan manusia tetap menjadi kebutuhan psikologis yang tidak tergantikan.



2. Empati Sejati Tidak Bisa Digantikan oleh AI



AI mampu mengenali emosi melalui teks, suara, atau ekspresi wajah. Namun kemampuan tersebut hanyalah hasil analisis data, bukan perasaan yang benar-benar dialami.



Psikologi membedakan antara memahami emosi dan merasakan emosi.



Ketika seseorang kehilangan orang yang dicintai, mengalami kegagalan, atau sedang menghadapi masa sulit, kehadiran orang lain yang benar-benar memahami penderitaannya memiliki dampak terapeutik yang jauh lebih besar dibandingkan respons otomatis dari mesin.



Empati manusia melibatkan:



Bahasa tubuh

Sentuhan yang menenangkan

Nada suara

Pengalaman hidup yang serupa

Perasaan saling memahami



Seluruh unsur tersebut belum dapat direplikasi secara utuh oleh AI.



3. Hubungan Sosial Menjaga Kesehatan Mental



Berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa kualitas hubungan sosial merupakan salah satu prediktor utama kebahagiaan seseorang.



Orang yang memiliki hubungan baik dengan keluarga, pasangan, sahabat, maupun rekan kerja cenderung memiliki:



Tingkat stres lebih rendah

Risiko depresi lebih kecil

Kepercayaan diri lebih tinggi

Umur yang lebih panjang

Kepuasan hidup yang lebih besar



Di era AI, banyak aktivitas dilakukan secara digital sehingga interaksi langsung berpotensi berkurang. Jika tidak diimbangi hubungan sosial yang sehat, seseorang dapat merasa semakin terisolasi meskipun selalu terhubung melalui internet.



4. AI Tidak Dapat Menggantikan Makna Kebersamaan



Salah satu konsep penting dalam psikologi positif adalah bahwa kebahagiaan tidak hanya berasal dari pencapaian, tetapi juga dari pengalaman bersama orang lain.



Makan malam bersama keluarga.



Bercanda bersama teman.



Merayakan ulang tahun.



Mengobrol tanpa tujuan tertentu.



Semua pengalaman tersebut menghasilkan kenangan emosional yang memperkuat hubungan interpersonal.



AI mungkin dapat membantu merencanakan acara atau mengingatkan jadwal, tetapi makna kebersamaan tetap tercipta melalui interaksi manusia.



5. Hubungan Antar Manusia Membentuk Identitas Diri



Menurut teori perkembangan psikososial Erik Erikson, identitas seseorang berkembang melalui interaksi dengan lingkungan sosial.



Kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik melalui:



Kritik yang membangun

Dukungan dari keluarga

Persahabatan

Konflik yang diselesaikan bersama

Kerja sama dalam kelompok



AI dapat memberikan saran berdasarkan data, tetapi tidak ikut bertumbuh bersama kita.



Hubungan manusia bersifat dinamis. Setiap percakapan, pengalaman, dan tantangan bersama membentuk karakter seseorang sepanjang hidup.



6. Sentuhan Fisik Memiliki Manfaat Psikologis yang Nyata



Psikologi dan ilmu saraf menunjukkan bahwa sentuhan fisik yang sehat, seperti berjabat tangan, berpelukan, atau menepuk bahu, dapat meningkatkan produksi hormon oksitosin.



Oksitosin dikenal sebagai hormon ikatan sosial karena membantu:



Mengurangi stres

Menumbuhkan rasa percaya

Meningkatkan kedekatan emosional

Membantu seseorang merasa lebih aman



Tidak peduli seberapa realistis teknologi berkembang, AI tidak mampu menggantikan manfaat biologis dari interaksi fisik yang sehat antarmanusia.



7. Kreativitas dan Inovasi Tumbuh Melalui Kolaborasi Manusia



AI memang dapat menghasilkan ide dalam hitungan detik. Namun kreativitas manusia sering muncul melalui diskusi, perdebatan, dan pertukaran pengalaman.



Psikologi sosial menjelaskan bahwa kolaborasi memungkinkan munculnya perspektif baru yang tidak dimiliki oleh satu individu saja.



Banyak inovasi besar lahir karena:



Kerja tim

Diskusi panjang

Kepercayaan antar anggota

Perbedaan sudut pandang



AI dapat menjadi alat bantu berpikir, tetapi hubungan antarmanusia tetap menjadi sumber inspirasi yang kaya karena dipenuhi pengalaman, nilai, dan emosi.



8. Kasih Sayang Adalah Pengalaman Manusia yang Tidak Dapat Diprogram



Cinta, persahabatan, pengorbanan, dan kesetiaan merupakan pengalaman emosional yang sangat kompleks.



Psikologi menjelaskan bahwa hubungan yang penuh kasih sayang membantu seseorang membangun secure attachment, yaitu ikatan emosional yang membuat individu merasa dicintai, dihargai, dan aman.



Kasih sayang tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti:



Menemani saat sakit

Mendengarkan tanpa menghakimi

Memberikan dukungan ketika gagal

Berkorban demi orang lain

Merayakan keberhasilan bersama



AI dapat menghasilkan kalimat yang terdengar hangat, tetapi tidak memiliki komitmen maupun pengalaman emosional yang menjadi dasar kasih sayang sejati.



Bagaimana Menjaga Hubungan Antar Manusia di Era AI?



Agar teknologi tetap menjadi alat yang membantu, bukan menggantikan hubungan sosial, ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan:



Luangkan waktu berkumpul bersama keluarga tanpa gangguan gawai.

Bertemu langsung dengan teman atau kolega jika memungkinkan.

Dengarkan orang lain dengan penuh perhatian, bukan sekadar memberikan respons cepat.

Gunakan AI untuk meningkatkan produktivitas, bukan sebagai pengganti seluruh interaksi sosial.

Bangun komunitas yang mendukung pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan bersama.

Seimbangkan waktu online dengan aktivitas tatap muka yang bermakna.



Dengan cara ini, AI dapat menjadi pendukung kehidupan sehari-hari tanpa mengurangi kualitas hubungan antarmanusia.



Penutup



Era kecerdasan buatan membawa banyak manfaat, mulai dari efisiensi kerja hingga kemudahan mengakses informasi. Namun, psikologi mengingatkan bahwa manusia bukan sekadar makhluk yang membutuhkan informasi, melainkan juga makhluk sosial yang membutuhkan hubungan, empati, kasih sayang, dan rasa memiliki.



Hubungan antarmanusia memberikan sesuatu yang tidak dapat diproduksi oleh algoritma: kehangatan, makna, dan pengalaman emosional yang membentuk jati diri. Di tengah dunia yang semakin terdigitalisasi, kemampuan untuk mendengarkan, memahami, dan hadir bagi sesama justru menjadi keterampilan yang semakin berharga.



