9 Tanda Kecil Bahwa Anda Telah Membangun Rasa Percaya Diri yang Lebih Kuat daripada yang Anda Sadari Menurut Psikologi

seseorang yang membangun rasa percaya diri yang kuat./Magnific/partystock
JawaPos.com - Banyak orang mengira bahwa percaya diri selalu terlihat mencolok. Mereka membayangkan seseorang yang berbicara lantang, berani menjadi pusat perhatian, atau tidak pernah merasa gugup.
Padahal, psikologi menunjukkan bahwa kepercayaan diri jauh lebih kompleks daripada sekadar penampilan luar.
Percaya diri bukan berarti tidak pernah takut atau tidak pernah ragu. Sebaliknya, percaya diri adalah kemampuan untuk tetap bertindak meskipun masih ada rasa cemas, menerima diri apa adanya, serta tidak lagi menggantungkan seluruh harga diri pada penilaian orang lain.
Menariknya, pertumbuhan rasa percaya diri sering kali muncul melalui perubahan-perubahan kecil yang nyaris tidak kita sadari.
Perubahan tersebut mungkin tampak sederhana, tetapi sebenarnya menunjukkan bahwa pola pikir dan cara Anda memandang diri sendiri telah berkembang ke arah yang lebih sehat.
Dilansir dari Hack Spirit pada Kamis (9/7), jika Anda mengalami beberapa tanda berikut, bisa jadi rasa percaya diri Anda sebenarnya sudah jauh lebih kuat daripada yang Anda kira.
1. Anda Tidak Lagi Berusaha Menyenangkan Semua Orang
Salah satu tanda paling jelas dari meningkatnya kepercayaan diri adalah berhenti merasa harus membuat semua orang puas.
Dulu mungkin Anda sulit mengatakan "tidak" karena takut dianggap egois, tidak sopan, atau mengecewakan orang lain. Kini, Anda mulai memahami bahwa memenuhi kebutuhan diri sendiri juga penting.
Psikologi menjelaskan bahwa individu yang memiliki self-esteem sehat mampu menetapkan batasan (boundaries) tanpa terus-menerus merasa bersalah. Mereka memahami bahwa tidak semua orang akan menyukai keputusan mereka, dan itu adalah bagian normal dari kehidupan.
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