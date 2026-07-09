Telah Melewati 8 Kesulitan Ini? Anda Lebih Kuat daripada 98 Persen Orang Lainnya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Hidup tidak pernah berjalan sepenuhnya sesuai rencana. Setiap orang pasti menghadapi tantangan, kegagalan, kehilangan, dan masa-masa yang membuat mereka merasa ingin menyerah.

Namun, psikologi menunjukkan bahwa kekuatan mental bukanlah sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Sebaliknya, ketangguhan terbentuk melalui pengalaman menghadapi kesulitan.

Orang yang mampu bangkit setelah mengalami berbagai ujian hidup biasanya memiliki tingkat resiliensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang belum pernah menghadapi tekanan besar. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi, bertahan, dan kembali bangkit setelah mengalami peristiwa yang sulit.

Jika Anda pernah melewati beberapa pengalaman berikut dan masih mampu melanjutkan hidup dengan penuh harapan, besar kemungkinan Anda memiliki kekuatan mental yang luar biasa.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (8/7), terdapat delapan kesulitan yang menurut berbagai penelitian psikologi dapat membentuk pribadi yang lebih tangguh.

1. Pernah Mengalami Kegagalan Besar

Kegagalan sering dianggap sebagai akhir dari segalanya. Gagal dalam bisnis, kehilangan pekerjaan, tidak diterima di kampus impian, atau gagal mencapai target hidup bisa membuat seseorang kehilangan kepercayaan diri.

Namun dari sudut pandang psikologi, kegagalan justru menjadi salah satu guru terbaik. Orang yang belajar dari kegagalan cenderung memiliki pola pikir berkembang (growth mindset). Mereka melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar, bukan sebagai bukti bahwa dirinya tidak mampu.

Jika Anda pernah jatuh berkali-kali tetapi tetap mencoba lagi, itu menunjukkan bahwa Anda memiliki daya juang yang tidak dimiliki banyak orang.