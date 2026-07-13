Jangan Terabaikan, 8 Perilaku yang Bisa Mengungkap Seseorang Tidak Menyukai Anda

ilustrasi teman yang sedang mengobrol. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Memahami perasaan orang lain tidak selalu mudah, terutama ketika seseorang memilih menyembunyikan emosi yang sebenarnya mereka rasakan. Dalam beberapa situasi, seseorang mungkin tetap bersikap sopan atau terlihat biasa saja meski sebenarnya memiliki perasaan kurang nyaman terhadap kita.
Namun, perubahan kecil dalam sikap, cara berkomunikasi, maupun bahasa tubuh terkadang dapat menjadi petunjuk mengenai apa yang sedang dirasakan seseorang.
Menurut psikologi, terdapat sejumlah tanda halus yang dapat membantu mengenali perasaan tersembunyi tersebut. Dilansir dari GE Editing, berikut delapan tanda seseorang mungkin tidak menyukai Anda meski berusaha menyamarkannya.
1, Bahasa tubuh yang halus
Bahasa tubuh mengungkapkan banyak hal tentang perasaan seseorang terhadap individu lain, terkadang lebih dari kata-kata.
Psikologi mengungkapkan jika seseorang benar-benar tidak menyukai Anda tetapi berusaha menyembunyikannya, bahasa tubuh mungkin akan mengungkapnya.
Hal ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk seperti kurangnya kontak mata, menyilangkan lengan, atau memalingkan tubuhnya dari Anda selama percakapan.
2. Mereka sering terlalu sibuk
Kita semua menjalani kehidupan yang sibuk, tetapi selalu ada waktu untuk orang-orang terdekat.
Jika seseorang selalu tampak terlalu sibuk untuk meluangkan waktu bersama Anda, itu bisa jadi pertanda bahwa ia tidak menyukai Anda.
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