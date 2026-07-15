5 Kebiasaan Kecil yang Mungkin Membuat Orang Tidak Menyukai Anda, Meskipun Anda Orang yang Baik Menurut Psikologi

seseorang yang tidak disukai oleh teman-temannya./Magnific/cookie_studio
JawaPos.com - Menjadi orang yang baik ternyata tidak selalu membuat kita disukai oleh semua orang. Banyak orang yang memiliki hati tulus, suka membantu, dan tidak pernah berniat menyakiti orang lain, tetapi tetap saja sering dijauhi atau kurang disukai dalam lingkungan sosial.
Hal ini bukan berarti ada yang salah dengan kepribadian mereka. Dalam psikologi, kesan pertama dan hubungan sosial sering kali dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara berulang. Kebiasaan ini sering kali tidak disadari, tetapi dapat memengaruhi cara orang lain memandang kita.
Dilansir dari Hack Spirit pada Minggu (12/7), terdapat lima kebiasaan kecil yang mungkin membuat orang tidak menyukai Anda, meskipun sebenarnya Anda adalah pribadi yang baik.
Baca Juga:9 Frasa yang Digunakan Orang Berkelas untuk Mengakhiri Percakapan dengan Anggun Menurut Psikologi
1. Terlalu Sering Memotong Pembicaraan
Banyak orang memotong pembicaraan bukan karena ingin mendominasi, tetapi karena terlalu antusias. Mereka merasa memiliki pengalaman yang sama atau ingin segera memberikan solusi.
Sayangnya, dari sudut pandang lawan bicara, kebiasaan ini bisa terasa seperti bentuk ketidakhormatan. Orang lain mungkin merasa bahwa pendapat mereka tidak penting atau tidak didengarkan sampai selesai.
Dalam psikologi komunikasi, setiap orang memiliki kebutuhan untuk merasa didengar dan dipahami. Ketika seseorang terus-menerus dipotong, otaknya dapat menafsirkan situasi tersebut sebagai ancaman terhadap harga diri sosial.
Cobalah memberi jeda beberapa detik setelah lawan bicara selesai berbicara sebelum Anda merespons. Kebiasaan sederhana ini menunjukkan bahwa Anda benar-benar mendengarkan.
2. Jarang Memberikan Kontak Mata
Kontak mata merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang sangat penting. Orang yang terlalu sering menghindari kontak mata kadang dianggap tidak percaya diri, tidak jujur, tidak tertarik, atau bahkan tidak menghargai lawan bicara.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa