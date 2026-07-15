5 Kebiasaan Kecil yang Mungkin Membuat Orang Tidak Menyukai Anda, Meskipun Anda Orang yang Baik Menurut Psikologi

JawaPos.com - Menjadi orang yang baik ternyata tidak selalu membuat kita disukai oleh semua orang. Banyak orang yang memiliki hati tulus, suka membantu, dan tidak pernah berniat menyakiti orang lain, tetapi tetap saja sering dijauhi atau kurang disukai dalam lingkungan sosial.

Hal ini bukan berarti ada yang salah dengan kepribadian mereka. Dalam psikologi, kesan pertama dan hubungan sosial sering kali dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara berulang. Kebiasaan ini sering kali tidak disadari, tetapi dapat memengaruhi cara orang lain memandang kita.

Dilansir dari Hack Spirit pada Minggu (12/7), terdapat lima kebiasaan kecil yang mungkin membuat orang tidak menyukai Anda, meskipun sebenarnya Anda adalah pribadi yang baik.

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1. Terlalu Sering Memotong Pembicaraan

Banyak orang memotong pembicaraan bukan karena ingin mendominasi, tetapi karena terlalu antusias. Mereka merasa memiliki pengalaman yang sama atau ingin segera memberikan solusi.

Sayangnya, dari sudut pandang lawan bicara, kebiasaan ini bisa terasa seperti bentuk ketidakhormatan. Orang lain mungkin merasa bahwa pendapat mereka tidak penting atau tidak didengarkan sampai selesai.

Dalam psikologi komunikasi, setiap orang memiliki kebutuhan untuk merasa didengar dan dipahami. Ketika seseorang terus-menerus dipotong, otaknya dapat menafsirkan situasi tersebut sebagai ancaman terhadap harga diri sosial.

Cobalah memberi jeda beberapa detik setelah lawan bicara selesai berbicara sebelum Anda merespons. Kebiasaan sederhana ini menunjukkan bahwa Anda benar-benar mendengarkan.

2. Jarang Memberikan Kontak Mata