Seseorang yang Diam-Diam Tidak Menyukai Anda, Mereka Biasanya Akan Menunjukkan 7 Perilaku Halus Ini Menurut Psikologi

seseorang yang diam-diam tidak menyukai temannya./Magnific/freepik
JawaPos.com - Tidak semua orang yang tidak menyukai kita akan mengatakannya secara langsung. Dalam kehidupan sosial, dunia kerja, pertemanan, bahkan hubungan keluarga, banyak orang memilih menyembunyikan perasaan negatif mereka demi menjaga sopan santun, citra diri, atau menghindari konflik terbuka.
Namun, meskipun kata-kata bisa disamarkan, perilaku sering kali berbicara lebih jujur.
Psikologi sosial menunjukkan bahwa emosi yang ditekan biasanya tetap muncul lewat bahasa tubuh, pola komunikasi, hingga cara seseorang memperlakukan kita dalam situasi kecil sehari-hari. Menariknya, tanda-tanda ini sering sangat halus sehingga mudah diabaikan—terutama jika kita cenderung berpikir positif terhadap orang lain.
Tentu saja, satu perilaku saja bukan bukti mutlak bahwa seseorang membenci Anda. Bisa jadi mereka sedang stres, lelah, atau memiliki masalah pribadi. Tetapi jika beberapa tanda berikut muncul secara konsisten, ada kemungkinan mereka memang menyimpan ketidaksukaan secara diam-diam.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (10/5), terdapat tujuh perilaku halus yang sering muncul ketika seseorang sebenarnya tidak menyukai Anda.
1. Mereka Bersikap Ramah, Tetapi Terasa Dingin
Ada orang yang tetap tersenyum, menyapa, bahkan berbicara sopan kepada Anda, tetapi suasananya terasa “kosong”. Interaksi mereka terasa formal, kaku, dan minim kehangatan emosional.
Secara psikologis, manusia biasanya menunjukkan ketertarikan sosial melalui ekspresi spontan seperti:
Kontak mata yang hangat
Nada suara yang hidup
Respons antusias
Bahasa tubuh terbuka
Ketertarikan alami pada percakapan
Ketika seseorang diam-diam tidak menyukai Anda, mereka mungkin tetap menjaga etika sosial, tetapi energi emosional itu hilang.
