Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Senin, 22 Juni 2026 | 01.55 WIB

Menurut Psikologi, Orang yang Membenci Panggilan Telepon Sebenarnya Lebih Cerdas secara Emosional dalam 8 Hal Ini

Ilustrasi seseorang yang membenci panggilan telepon (Magnific/Stockking) - Image

Ilustrasi seseorang yang membenci panggilan telepon (Magnific/Stockking)

JawaPos.com - Di era digital saat ini, panggilan telepon bukan lagi satu-satunya cara untuk berkomunikasi. Pesan teks, email, dan berbagai aplikasi percakapan telah mengubah cara manusia berinteraksi. Menariknya, sebagian orang merasa tidak nyaman menerima atau melakukan panggilan telepon, dan sering kali mereka dianggap tidak ramah, anti sosial, atau kurang komunikatif.

Padahal, menurut berbagai penelitian psikologi, ketidaksukaan terhadap panggilan telepon tidak selalu merupakan tanda kelemahan sosial. Dalam banyak kasus, orang-orang yang lebih memilih komunikasi tertulis justru menunjukkan tingkat kecerdasan emosional yang tinggi. Mereka cenderung lebih sadar terhadap emosi diri sendiri, menghargai batasan pribadi, dan lebih bijaksana dalam menyampaikan pesan.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (20/6), terdapat delapan alasan mengapa orang yang tidak menyukai panggilan telepon sebenarnya bisa memiliki kecerdasan emosional yang lebih baik.

1. Mereka Menghargai Ruang Pribadi dan Batasan Diri

Orang dengan kecerdasan emosional tinggi memahami bahwa setiap individu memiliki batasan yang perlu dihormati, termasuk terhadap diri mereka sendiri. Panggilan telepon bersifat mendadak dan menuntut perhatian secara langsung, sehingga sebagian orang merasa kehilangan kendali atas waktu dan fokus mereka.

Alih-alih selalu tersedia setiap saat, mereka memilih bentuk komunikasi yang memungkinkan mereka merespons ketika sudah siap secara mental. Ini bukan berarti mereka tidak peduli, melainkan mereka memahami pentingnya menjaga keseimbangan emosional dan energi pribadi.

2. Mereka Lebih Suka Berpikir Sebelum Berbicara

Komunikasi melalui telepon mengharuskan seseorang memberikan respons secara spontan. Sementara itu, orang yang lebih nyaman dengan pesan teks biasanya senang memproses informasi terlebih dahulu sebelum memberikan jawaban.

Dalam psikologi, kemampuan untuk berhenti sejenak, mempertimbangkan kata-kata, dan memberikan respons yang tepat merupakan bagian dari regulasi emosi yang baik. Mereka tidak terburu-buru bereaksi dan lebih kecil kemungkinannya mengatakan sesuatu yang disesali kemudian.

3. Mereka Lebih Peka terhadap Kelelahan Mental

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Menurut Psikologi, Orang yang Tersenyum di Depanmu tetapi Bergosip di Belakangmu Selalu Menunjukkan 9 Perilaku Halus - Image
Kepribadian

Menurut Psikologi, Orang yang Tersenyum di Depanmu tetapi Bergosip di Belakangmu Selalu Menunjukkan 9 Perilaku Halus

Minggu, 21 Juni 2026 | 22.24 WIB

Psikologi Mengatakan Orang dengan Ketahanan Luar Biasa Secara Konsisten Melakukan 7 Hal Ini yang Sering Dilewati Orang Lain - Image
Kepribadian

Psikologi Mengatakan Orang dengan Ketahanan Luar Biasa Secara Konsisten Melakukan 7 Hal Ini yang Sering Dilewati Orang Lain

Minggu, 21 Juni 2026 | 22.11 WIB

Menurut Psikologi, 8 Alasan Mengapa Semakin Banyak Orang di Atas 50 Tahun Memilih Tetap Melajang dan Tidak Menyesalinya - Image
Kepribadian

Menurut Psikologi, 8 Alasan Mengapa Semakin Banyak Orang di Atas 50 Tahun Memilih Tetap Melajang dan Tidak Menyesalinya

Minggu, 21 Juni 2026 | 21.53 WIB

Terpopuler

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga - Image
1

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

2

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

3

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

4

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

5

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

6

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Haiti: Danilo Ingin Selecao Kuasai Permainan

7

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Jadwal Moto3 Ceko 2026! Veda Ega Pratama P14 dan Langsung Lolos Q2

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore