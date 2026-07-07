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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 7 Juli 2026 | 21.17 WIB

Mampu Keluar dari 9 Situasi Ini dengan Selamat? Anda Lebih Dewasa daripada 98% Orang Lainnya Menurut Psikologi

seseorang yang lebih dewasa dari kebanyakan orang./Magnific/The Yuri Arcurs Collection - Image

seseorang yang lebih dewasa dari kebanyakan orang./Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Kedewasaan sering kali disalahartikan sebagai faktor usia. Banyak orang menganggap seseorang otomatis menjadi dewasa ketika memasuki usia tertentu, memiliki pekerjaan tetap, menikah, atau memiliki anak.

Padahal, dalam psikologi, kedewasaan lebih berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola emosi, mengambil keputusan, menghadapi tekanan, serta menjaga hubungan dengan orang lain secara sehat.

Tidak sedikit orang yang sudah berusia matang tetapi masih mudah terpancing emosi, sulit menerima kritik, atau selalu menyalahkan keadaan ketika menghadapi masalah.

Sebaliknya, ada pula orang yang masih muda tetapi mampu berpikir jernih, mengendalikan diri, dan tetap tenang dalam situasi yang paling sulit sekalipun.

Psikolog menyebut kemampuan seperti ini sebagai bagian dari emotional maturity atau kematangan emosional. Orang yang memiliki kematangan emosional tidak berarti hidupnya tanpa masalah. Justru mereka mampu melewati berbagai ujian tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (6/7), terdapat sembilan situasi yang menjadi "tes kehidupan". Jika Anda mampu melewatinya dengan baik, kemungkinan besar tingkat kedewasaan Anda berada di atas rata-rata.

1. Tetap Tenang Saat Dikritik

Menerima kritik adalah salah satu tantangan terbesar bagi banyak orang. Reaksi pertama biasanya adalah membela diri, marah, atau bahkan menyerang balik.

Namun orang yang dewasa memahami bahwa kritik tidak selalu merupakan serangan pribadi. Mereka mampu memisahkan antara identitas diri dan masukan yang diberikan.

Alih-alih langsung bereaksi, mereka akan bertanya:

Editor: Hanny Suwindari
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