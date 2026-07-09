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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 9 Juli 2026 | 18.51 WIB

10 Kebiasaan Unik Penumpang Maskapai Penerbangan Murah yang Membuat Penumpang Lain Jengkel Menurut Psikologi

seseorang yang mengobrol dengan suara yang keras./Magnific/thanyakij-12 - Image

seseorang yang mengobrol dengan suara yang keras./Magnific/thanyakij-12

JawaPos.com - Perjalanan menggunakan maskapai penerbangan berbiaya rendah (low-cost carrier/LCC) telah menjadi pilihan jutaan orang.

Harga tiket yang lebih terjangkau membuat semakin banyak masyarakat dapat bepergian dengan pesawat, baik untuk urusan pekerjaan, liburan, maupun mengunjungi keluarga.

Namun, di balik keuntungan tersebut, terdapat fenomena sosial yang menarik. Kabin pesawat menjadi ruang publik yang sempit, di mana puluhan hingga ratusan orang dengan latar belakang, kepribadian, dan kebiasaan berbeda harus berbagi ruang selama beberapa jam. Dalam kondisi seperti ini, kebiasaan kecil yang tampaknya sepele bisa memicu rasa kesal bagi penumpang lain.

Dari sudut pandang psikologi, perilaku tersebut sering kali bukan dilakukan dengan niat buruk. Banyak orang tidak menyadari bahwa tindakan mereka mengganggu kenyamanan orang lain.

Faktor seperti stres perjalanan, kelelahan, kecemasan terbang, hingga keinginan mendapatkan kenyamanan lebih dapat memengaruhi perilaku seseorang.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (8/7), terdapat sepuluh kebiasaan unik penumpang maskapai penerbangan murah yang sering membuat penumpang lain merasa jengkel beserta penjelasan psikologinya.

1. Berebut Berdiri Saat Pesawat Baru Berhenti

Fenomena ini hampir selalu terjadi. Begitu roda pesawat menyentuh landasan dan lampu tanda sabuk pengaman belum padam, beberapa penumpang sudah berdiri, membuka kompartemen bagasi, bahkan mencoba maju ke lorong.

Penjelasan Psikologi

Dalam psikologi dikenal konsep urgency bias, yaitu kecenderungan seseorang merasa harus segera bertindak meskipun tindakan tersebut belum memberikan manfaat nyata. Berdiri lebih awal sebenarnya jarang membuat seseorang keluar pesawat lebih cepat, tetapi memberi ilusi bahwa mereka lebih unggul dibanding penumpang lain.

Editor: Hanny Suwindari
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