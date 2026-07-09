Sering Kehabisan Uang? Kenali 5 Kebiasaan yang Menunjukkan Anda Terlalu Boros

JawaPos.com - Kemudahan teknologi saat ini membuat aktivitas belanja dan pembayaran menjadi semakin praktis. Hampir semua kebutuhan dapat dipenuhi hanya melalui layar ponsel, mulai dari membeli makanan hingga berbelanja berbagai barang.

Namun, kemudahan tersebut juga dapat membuat seseorang lebih sulit mengendalikan pengeluaran. Penggunaan kartu kredit, layanan pembayaran digital, maupun fitur belanja instan tanpa perencanaan dapat menyebabkan uang keluar lebih banyak dari yang disadari.

Jika kebiasaan ini terus berlanjut, kondisi keuangan dalam jangka panjang bisa ikut terganggu. Karena itu, penting untuk mengenali tanda-tanda perilaku boros sejak dini agar dapat memperbaiki pola pengelolaan uang.

Berikut lima ciri yang menunjukkan Anda mungkin terlalu boros dan perlu segera melakukan perubahan demi kondisi finansial yang lebih sehat.

1. Laporan rekening bank mengungkap semuanya

Saat Anda melihat laporan keuangan, tampaknya Anda menghabiskan uang tanpa tujuan anggaran atau manajemen keuangan yang jelas.

Misalnya, Rp30.000 untuk secangkir kopi, Rp50.000 untuk makanan, dan lainnya.

Ini disebut 'pengeluaran mikro,' yang tidak membawa manfaat bagi pertumbuhan keuangan Anda dan secara signifikan menurunkannya dari hari ke hari.

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