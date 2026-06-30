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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 1 Juli 2026 | 04.52 WIB

4 Zodiak yang Tidak Pernah Merasa Cukup dengan Diri Sendiri, Krisis Self-Love Akut

Ilustrasi insecure/Magnific - Image

Ilustrasi insecure/Magnific

JawaPos.com-Beberapa zodiak sebenarnya merasa sangat insecure. 

Mereka mungkin terlihat percaya diri, namun, mereka tetap memiliki rasa tidak nyaman. Di dalam dirinya.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (30/6) berikut empat zodiak yang cenderung merasa insecure dan tidak pernah merasa cukup dengan dirinya sendiri. 

Cancer ingin memenuhi harapan orang-orang yang mereka sayangi. Mereka ingin menjadi sosok yang cukup baik bagi keluarga dan sahabat karena percaya bahwa orang-orang tersebut pantas mendapatkan yang terbaik. Mereka sering berusaha menutupi kecemasannya dengan membantu menyelesaikan masalah orang lain. Namun, jauh di dalam hati, mereka tetap khawatir bahwa semua usaha itu belum cukup.  

Virgo sangat keras terhadap diri sendiri. Kesalahan apapun bisa terus menghantui pikiran mereka dalam waktu yang lama. Virgo sering merasa usahanya belum maksimal, baik dalam mengejar karir maupun membahagiakan pasangan. 

Capricorn selalu menganggap dirinya masih terus berkembang dan belum pernah benar-benar selesai belajar. Mereka sulit berhenti sejenak untuk menghargai semua pencapaian yang telah diraih karena selalu ada target yang lebih besar di depan mereka.

Pisces sulit melupakan persahabatan yang berakhir atau hubungan yang kandas karena pisces mudah membangun ketertarikan emosional. Bahkan jika mereka sadar bahwa perpisahan tersebut adalah keputusan yang terbaik. Perasaan itulah yang membuat mereka kerap dihantui rasa tidak aman dalam menjalani hubungan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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