Seni Menikmati Kesendirian Tanpa Merasa Kesepian: 7 Cara Sederhana untuk Menikmati Kebersamaan dengan Diri Sendiri Menurut Psikologi

seseorang yang menikmati kesendirian./Magnific/h9images
Jawapos.com - Di tengah dunia yang terus terhubung, kesendirian sering kali dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Banyak orang merasa tidak nyaman ketika harus menghabiskan waktu sendirian, seolah-olah kebahagiaan hanya bisa ditemukan dalam kebersamaan dengan orang lain.
Padahal, psikologi modern menunjukkan bahwa kesendirian (solitude) dan kesepian (loneliness) adalah dua hal yang sangat berbeda.
Kesendirian adalah keadaan fisik ketika kita sedang sendiri. Sebaliknya, kesepian adalah pengalaman emosional ketika kita merasa tidak memiliki hubungan yang bermakna, bahkan saat berada di tengah keramaian.
Orang yang mampu menikmati waktu sendirian justru sering kali memiliki kesehatan mental yang lebih baik, kreativitas yang lebih tinggi, serta hubungan sosial yang lebih sehat. Mereka tidak bergantung sepenuhnya pada validasi orang lain karena telah membangun hubungan yang nyaman dengan dirinya sendiri.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (28/6), terdapat tujuh cara sederhana yang menurut psikologi dapat membantu Anda menikmati kesendirian tanpa merasa kesepian.
1. Ubah cara memandang waktu sendirian
Segalanya dimulai dari cara kita memaknai kesendirian.
Jika setiap kali sendirian Anda langsung berpikir, "Tidak ada yang peduli padaku," maka kesendirian akan terasa menyakitkan.
Namun jika Anda melihatnya sebagai kesempatan untuk beristirahat, mengenal diri sendiri, atau mengisi ulang energi, pengalaman itu akan terasa sangat berbeda.
Dalam psikologi, proses ini dikenal sebagai cognitive reframing, yaitu mengubah cara memandang suatu situasi sehingga dampak emosionalnya ikut berubah.
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