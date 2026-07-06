4 Zodiak yang Sering Lupa Cara Menghargai Diri Sendiri, Sangat Butuh Self Love yang Nyata

Ilustrasi self love/Magnific
JawaPos.com - Empat zodiak berikut adalah seseorang yang sering mengabaikan kebahagiaan diri sendiri karena terlalu sibuk memikirkan orang lain ataupun mengejar kesempurnaan.
Mereka sangat butuh self love yang nyata untuk bisa menjadikan diri mereka lebih berharga daripada sebelumnya.
Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (6/7) berikut empat zodiak yang sering lupa bagaimana cara menerapkan self love pada diri mereka.
Cancer
Cancertidak perlu menyalahkan dirinya sendiri saat orang yang anda sayangi mengambil jalan yang salah. Anda perlu menerima bahwa tidak semua masalah yang anda dengar adalah tanggungjawab anda untuk diselesaikan. Bersikaplah lebih lembut pada diri sendiri.
Virgo
Virgo, hidup tidak pernah benar-benar berjalan sesuai rencana. Seberapa matang persiapan anda, tetap akan ada hal-hal yang tidak berjalan seperti yang diharapkan.
Terkadang, masalah memang terjadi begitu saja dan itu bukanlah kesalahan anda. Bersikaplah lebih lembut pada diri sendiri. Tidak perlu membenci diri sendiri.
Capricorn
Capricorn terus memaksakan diri sampai kelelahan dan hampir burnout. Padahal anda tidak akan mencapai tujuan jika tubuh dan pikiran sudah benar-benar kehabisan tenaga.
Anda perlu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Karier memang penting, tetapi jangan mengabaikan hal lain.
Pisces
Pisces terlalu banyak berpikir dan selalu berusaha menyenangkan orang lain. Anda juga berhak mendapatkan perhatian. Anda juga pantas merasa bahagia dan baik-baik saja.
Jangan sampai terlalu sibuk memikirkan cara membahagiakan orang lain sampai lupa melakukan hal kecil yang bisa membuat diri sendiri bahagia.
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