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Endah Primasari Utami
Kamis, 9 Juli 2026 | 19.24 WIB

Dari 5 Elemen dalam Gambar, Apa yang Pertama Kali Anda Lihat? Ungkap Apa yang Anda Butuhkan, Alami, dan Miliki Saat Ini

Ilusi optik yang ungkap apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda terjadi, dan apa yang Anda miliki saat ini. Sumber: Instagram priyaminimoods. - Image

Ilusi optik yang ungkap apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda terjadi, dan apa yang Anda miliki saat ini. Sumber: Instagram priyaminimoods.

JawaPos.com - Dalam gambar ini terdapat lima elemen, yaitu seorang ibu yang menggendong bayi, seorang ayah yang memimpin jalan, perjalanan, keledai, dan latar belakang yang jauh.

Dari berbagai macam gambar tersebut memiliki artinya masing-masing, seperti apa yang Anda butuhkan, apa yang terjadi, dan apa yang Anda miliki.

Cari tahu lebih lanjut, tapi sebelum itu, sebutkan apa yang pertama kali Anda lihat!.

Dilansir JawaPos.com dari priyaminimoods pada Kamis (9/7), berikut ini arti dibalik masing-masing gambar.

Seorang Ibu yang Menggendong Anaknya

Gambar ini mencerminkan kebutuhan akan keamanan dan perlindungan emosional.

Jadi, Anda yang melihat seorang ibu yang menggendong anaknya pertama kali secara psikologis menggambarkan Anda yang mencari kenyamanan dalam hubungan dekat saat ketakutan atau ketidakpastian melanda.

Selain itu juga melambangkan ikatan emosional, kepercayaan, serta naluri mengasuh dan melindungi.

2. Seorang Ayah yang Memimpin Jalan

Gambar ini adalah simbol bimbingan, perlindungan, dan arahan.

Dalam psikologi, Anda yang melihatnya pertama kali menandakan di alam bawah sadar Anda membutuhkan bimbingan untuk mengurangi kecemasan.

Anda mendambakan seseorang yang memimpin, memberikan tujuan, arah, dan keamanan dalam situasi yang tidak Anda kenal.

3. Perjalanan

Perjalanan menggambarkan ketidakpastian dan stres kehidupan.

Jadi, Anda yang melihatnya pertama kali saat ini sedang menjalani proses yang penuh tantangan dan ketidakpastian.

Editor: Hanny Suwindari
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