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Endah Primasari Utami
Senin, 29 Juni 2026 | 21.17 WIB

Cara Anda Melewati Sungai Ungkap Seberapa Baik Anda Menangani Krisis: Jembatan Kaca, Jembatan Gantung, Jembatan Kayu, atau Zipline?

Cara Anda melewati sungai ungkap seberapa baik Anda menangani krisis. Sumber: Instagram writingtoself.
Cara Anda melewati sungai ungkap seberapa baik Anda menangani krisis. Sumber: Instagram writingtoself.

JawaPos.com - Bayangkan di hadapan Anda ada sebuah sungai dan ada jembatan kaca, jembatan gantung, jembatan kayu, serta zipline untuk melewatinya.

Kira-kira dari empat cara tersebut, mana yang Anda pilih untuk melewati sungai? Tanpa Anda sadari, cara yang Anda pilih mampu ungkap seberapa baik Anda menangani krisis.

Dilansir JawaPos.com dari writingtoself pada Senin (29/6), berikut ini penjelasan dari masing-masing cara yang Anda pilih untuk melewati sungai.
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1. Jembatan Kaca

Saat menghadapi krisis, Anda lebih dulu memahami situasi sebelum bertindak.

Anda mengamati lingkungan, menganalisis risiko, dan mencari pilihan paling aman.

Walau cemas, Anda tetap terlihat tenang.

Kelebihan dari cara ini, Anda mampu melihat inti permasalahan dan tidak mudah terbawa emosi.

Tapi, kelemahannya, Anda terlalu banyak berpikir dan terlalu lama memutuskan sehingga sering kali kehilangan momen terbaik untuk bertindak.

Jadi, saran untuk Anda, saat sekitar 70 persen yakin, segeralah ambil tindakan. Jangan terlalu lama menunggu kepastian!.

2. Jembatan Gantung

Semakin besar tekanan, maka semakin mampu juga Anda bertahan.

Mungkin bukan yang paling cepat menemukan solusi, tapi Anda gigih dan tidak menyerah.

Di tengah kondisi krisis, Anda tetap bisa menemukan jalan keluar.

Kelebihan dari cara ini, Anda tangguh dan pantang menyerah meski situasi sangat sulit.

Tapi, kelemahannya, Anda cenderung memikul semua beban sendiri serta enggan meminta bantuan sehingga tekanan menumpuk.

Jadi, saran yang tepat untuk Anda, belajarlah meminta bantuan, berhenti sejenak, atau mengubah strategi jika diperlukan.

Ini bukan tanda kalah, melainkan cara yang lebih bijaksana dalam menghadapi permasalahan.

3. Jembatan Kayu

Cara ini mengungkapkan Anda orang yang mengandalkan intuisi di saat krisis.

Mungkin terlihat tidak terlalu banyak rencana, tapi saat situasi genting Anda cepat bertindak dan fokus pada langkah yang paling penting.

Insting kuat dan mampu mengambil keputusan dengan cepat saat keadaan mendesak menjadi kelebihan Anda yang memilih cara ini.

Sementara itu, kelemahannya, Anda terlalu percaya diri sehingga kadang kala mengabaikan detail kecil yang justru bisa menjadi masalah.

Jadi, saran untuk Anda, percaya pada intuisi dengan tetap menyiapkan rencana cadangan dan luangkan sedikit waktu untuk mengecek kembali sebelum bertindak.

4. Zipline

Anda cepat mengambil keputusan saat krisis.

Anda tidak suka berlama-lama dalam masalah.

Itu mendorong Anda segera memilih jalan keluar yang paling cepat.

Kelebihan dari cara ini, Anda berani mengambil keputusan dan bertindak saat yang lain masih ragu.

Sementara itu, kelemahannya, kadang kala Anda terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan besar hanya karena emosi atau ingin segera lepas dari tekanan.

Jadi, saran untuk Anda, tetaplah bertindak dengan cepat, tapi pastikan juga keputusan Anda diambil berdasarkan pertimbangan yang matang, bukan sekadar dorongan emosi.***
Editor: Setyo Adi Nugroho
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